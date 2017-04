Ngoài ứng dụng bản đồ Maps và Gmail, Google còn tạo ra rất nhiều ứng dụng hữu ích dành cho thiết bị Android.

Inbox by Gmail: Ứng dụng Gmail là khá tốt nhưng Inbox by Gmail có thể còn tốt hơn. Inbox by Gmail được thiết kế để “thay đổi cách bạn gửi email”, bằng cách kết hợp nhiều tính năng tiện dụng mà bạn chắc chắn sẽ không nhận được trong bất kỳ ứng dụng email nào khác. Với Inbox by Gmail, bạn có thể làm những việc như các tin nhắn xuất hiện sau (chúng sẽ biến mất khỏi hộp thư đến của bạn và xuất hiện lại vào một thời điểm nhất định hoặc khi bạn nhập vào một khu vực cụ thể), tổ chức các thư thành nhóm và thêm lời nhắc vào hộp thư đến của bạn. Ứng dụng cũng sẽ tự động tổ chức các thư đến của bạn theo cách hợp lý nhất.

Google Opinion Rewards: Đây là ứng dụng khảo sát ý kiến của người sử dụng. Sau khi bạn tải ứng dụng này về, điền vào một số thông tin cá nhân cơ bản sau đó ứng dụng sẽ đưa ra ngẫu nhiên một vài câu hỏi khảo sát ngắn để bạn trả lời. Sau khi kết thúc khảo sát, Google sẽ gửi cho bạn một khoản kinh phí nhỏ để có thể sử dụng vào việc mua ứng dụng khác trên Google Play.

Google Translate hiện nay hỗ trợ 103 ngôn ngữ và nhiều dạng nhập liệu khác nhau - bao gồm khả năng dịch văn bản ngay lập tức qua camera của điện thoại. Chế độ camera ngay lập tức (được mua lại của Word Lens vào năm 2014) cho phép bạn chỉ cần giơ camera điện thoại lên bất kỳ văn bản chữ viết (30 ngôn ngữ) thì Google Translate sẽ dịch ngay ra trước mắt bạn.

Google Sound Search: Đây là ứng dụng tìm kiếm bài hát miễn phí dành cho các thiết bị Android. Tương tự như các công cụ tìm kiếm bài hát khác, Sound Search sẽ lắng nghe bản nhạc đang chạy trên thiết bị của bạn, chúng sẽ tìm kiếm và cung cấp cho bạn thông tin về tên bài hát. Ứng dụng này hỗ trợ một kho dữ liệu nhạc phong phú, cho phép người dùng tìm kiếm được những lời bài hát yêu thích của mình.

Google Goggles là một ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh, quét mã vạch và nhiều tính năng thú vị hơn nữa. Cụ thể hơn, Google Goggles có thể nhận dạng được những người nổi tiếng trong ảnh, nhận dạng tranh ảnh, sách, đĩa DVD, CD và ảnh 2D...

Snapseed cung cấp mọi thứ mà người dùng muốn trong một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Ứng dụng này có rất nhiều tính năng, gồm khả năng “xếp chồng” các chỉnh sửa khác nhau, tạo bộ lọc giống Instagram. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng này để mở và chỉnh sửa cả các file ảnh JPG và DNG. Hơn nữa, Snapseed còn cung cấp một bộ sưu tập các bộ lọc sẵn có để người dùng dễ dàng áp dụng cho các bức ảnh chỉ bằng một cú kích chuột đơn giản.

Google Trips cung cấp cho người dùng những thông tin từ lịch trình, danh lam thắng cảnh, món ăn ngon cho tới một số điều hữu ích về địa điểm nơi bạn tới, Google Trip đủ khả năng cạnh tranh với nhiều ứng dụng hỗ trợ du lịch khác.

Ứng dụng Gboard của Google là một bước tiến trong lĩnh vực bàn phím ảo dành cho điện thoại thông minh Android. Để cuộc sống dễ dàng hơn, hãng này đã phát triển một bàn phím có thể thực hiện hầu hết các tác vụ phổ biến nhất trên điện thoại không cần phải chuyển cửa sổ ứng dụng. Khi đã cài đặt bàn phím, bạn có thể thực hiện tìm kiếm và chia sẻ chúng mà không cần dời khỏi phần mềm nhắn tin. Gboard cũng có một tính năng viết không cần nhấc ngón tay khỏi màn hình (swype) và một module dự đoán từ rất hiệu quả.

B.H