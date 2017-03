Theo các số liệu thống kê gần đây cho thấy, một người trung bình dành nhiều hơn 4 tiếng để sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày. Từ việc gọi điện thoại cho đến duyệt web, chơi game, lướt mạng xã hội và mua sắm thực phẩm, quần áo thời trang trên mạng. Điện thoại thông minh đã trở thành một thiết bị thiết yếu hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Việc nghĩ đến tình huống bất chợt bị mất điện thoại chắc chắn sẽ khiến nhiều người lo lắng. Bởi vì, đi kèm với điện thoại thường là rất nhiều dữ liệu chứa trong đó bao gồm hình ảnh, video, lưu các tài liệu quan trọng và đôi khi một số người dùng còn sử dụng điện thoại cho các giao dịch trực tuyến liên quan đến các ứng dụng tài chính ngân hàng hay ví điện tử.

Thật không may, theo nhiều báo cáo thì hầu hết các trường hợp điện thoại di động đã bị đánh cắp không mấy khi tìm lại được. Vì vậy, người dùng tốt nhất hãy tìm cách tự bảo vệ điện thoại di động của mình để bạn có thể an toàn với kẻ trộm (trong tình huống điện thoại bị mất/đánh cắp) và phòng ngừa cả các cuộc tấn công trên mạng.

1. Mã hóa là chìa khóa. Hệ điều hành Android cho phép bạn giải mã tất cả dữ liệu trên máy chủ. Bạn cần phải nhập mật khẩu hoặc mã PIN mỗi lần thiết bị được bật để mở mã tất cả dữ liệu. Trong tình huống điện thoại bị lỗi, không có cách nào để truy cập dữ liệu mà không có mật khẩu hoặc mã PIN. Bạn có thể kích hoạt thông qua phần Cài đặt bảo mật của thiết bị Android trên điện thoại. Những ứng dụng như applock (khóa ứng dụng), Document locker (trên Android) và Signal (trên iOS) cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các ứng dụng và tệp.

2. Không sử dụng những mạng Wi-Fi tự do (không đặt mật khẩu). Chắc chắn việc sử dụng những mạng Wi-Fi "chùa" là rất cám dỗ, nhưng tốt nhất bạn không nên sử dụng bất kỳ mạng Wi-Fi tự do nào trên điện thoại thông minh của bạn. Thay vào đó, hãy đầu tư vào một gói dữ liệu tốt từ nhà cung cấp dịch vụ mạng di động để sử dụng. Chi phí của một gói dữ liệu có thể cao, nhưng ít nhất bạn an toàn hơn vì sử dụng mạng riêng tư để quản lý những dữ liệu cá nhân, có thể cả tài khoản ngân hàng của bạn hơn là tận dụng một mạng Wi-Fi không an toàn.

3. Không tải về những ứng dụng có nguồn gốc không rõ ràng. Cả 2 kho ứng dụng lớn nhất hiện nay là Google Play và Apple App Store đều đã xác minh và quét các ứng dụng/trò chơi trên đó. Bạn có thể truy cập chúng bằng điện thoại thông minh và tải xuống bất kỳ ứng dụng nào một cách an toàn. Có rất nhiều website và thư điện tử, yêu cầu bạn tải xuống một ứng dụng từ một liên kết web không xác định. Bạn hãy cảnh giác và tránh xa chúng ra. Nếu ứng dụng không có trên các cửa hàng ứng dụng, bạn hãy bỏ qua ý định tải xuống và cài đặt ứng dụng đó.

4. Hãy cài đặt một chương trình diệt virus. Nếu bạn duyệt các trang web và tải nội dung từ trên mạng về điện thoại thông minh, hãy cài đặt một ứng dụng có khả năng phát hiện và diệt vi-rút trên điện thoại di động của bạn. Có rất nhiều ứng dụng miễn phí kiểu này như AVG Free và Avast, tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chi tiêu một số tiền nhỏ và mua cho mình các ứng dụng trả phí như của Norton hoặc Kaspersky. Điều này sẽ giúp trình duyệt trên thiết bị di động của bạn an toàn khỏi nguy cơ vi rút và chúng cũng cho bạn biết trang web nào là an toàn.

5. Cập nhật. Hãy giữ cho các phần mềm và ứng dụng của điện thoại thông minh của bạn được cập nhật. Trong hầu hết các tình huống, các bản cập nhật phần mềm được đưa vì công ty hoặc nhà sản xuất ứng dụng đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật và muốn kết nối. Điều rất quan trọng là bạn phải chịu khó cập nhật hệ điều hành và ứng dụng trên điện thoại. Mỗi khi có cập nhật, bạn sẽ thấy cảnh báo xuất hiện trên các biểu tượng của kho ứng dụng Google Play và App Store. Chúng sẽ không biến mất (trừ khi bạn can thiệp để tắt thông báo trong phần cài đặt của điện thoại), đề xuất của chúng tôi là hãy kết nối Wi-Fi an toàn và cập nhật chúng.

Thảo Nguyên