Không chỉ đem đến nét duyên dáng khác biệt cho khuôn mặt thêm cuốn hút, đôi má lúm nhỏ xinh trên má còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa mà không phải ai cũng biết.

Vì sao có má lúm đồng tiền?

Má lúm đồng tiền thật ra lại là một khiếm khuyết nhỏ trên hệ thống cơ mặt, xuất hiện ở vùng má hoặc ở gần miệng.

Da ở trên phần cơ bị khiếm khuyết dính xuống tổ chức liên kết bên dưới và tạo nên một vết lõm, vết lõm này sẽ lộ rõ khi cơ hoạt động như khóc, nói, đặc biệt cười.

Má lúm có tính di truyền, 20 – 25% người con sinh ra thừa hưởng đặc điểm này, nếu như bố hoặc mẹ có má lúm. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 50-100% nếu cả bố và mẹ đều có.

Nhân tướng học với má lúm đồng tiền

Nhân tướng học chỉ ra, má lúm đồng tiền có sự liên quan đến tích cách và “điềm báo” may mắn cho tương lai của người sở hữu.

– Người con gái sở hữu má lúm đồng tiền thường dịu dàng, duyên dáng, năng nổ, đáng yêu, dễ gần. Chính vì những điều này, họ được nhiều đàn ông theo đuổi.

– Các chàng trai có má lúm thường là người vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát, năng nổ, thích giúp đỡ người khác, được nhiều người yêu mến.

Sở hữu má lúm đồng tiền thường là những người có tướng phú quý, giàu sang, an nhàn, sung sướng, may mắn trong cuộc sống.

Nhân tướng học cũng chỉ rõ:

– Má lúm đồng tiền bên phải: Là một dấu hiệu của sắc đẹp, đào hoa, quyền lực và tiền bạc. Người có má lúm bên phải là những người thân thiện, dễ gần và tốt tính, được nhiều người yêu mến.

Họ có địa vị, quyền lực và được kính nể, coi trọng. Thành công trong sự nghiệp đến với họ khá sớm.

Má lúm đồng tiền bên phải nếu chủ nhân là con gái thì càng đằm thắm, dịu dàng, nết na được nhiều chàng trai theo đuổi. Nếu chủ nhân là con trai, họ là những người có chân thật, vui vẻ, hòa đồng và rất nhiệt tình giúp đỡ người khác.

– Má lúm đồng tiền bên trái:

Các cô gái có lúm đồng tiền bên trái không chỉ đáng yêu, hiền lành, duyên dáng mà còn có tài ăn nói, khéo léo trong giao tiếp. Họ rất dễ gây thiện cảm với người xung quanh.

Trong tình yêu, thường những người có má lúm bên trái rất chung tình, khó thay lòng đổi dạ nhưng họ cũng yêu cầu đối phương đáp lại bằng sự quan tâm và chiều chuộng.

Con trai có má lúm đồng tiền bên trái thường khiến nhiều người con gái phải thầm thương nhớ. Chính vì thế mà họ có cuộc sống đào hoa hơn hẳn các chàng trai khác. Đây là điều khiến cho các chàng trai khó có thể kiên định tình cảm ở một người.

Má lúm đồng tiền và sự may mắn

Người xưa cũng quan niệm má lúm đồng tiền thể hiện số hay gặp vận may của người sở hữu. Không phải ai cũng dễ dàng có được chiếc má lúm duyên trời phú, sở hữu má lúm đồng tiền vốn cũng là cái may của con người. Trong thuật xem tướng, má lúm đồng tiền chính là biểu hiện của sự may mắn, mọi sự đều thuận lợi, dễ dàng hơn. Có lẽ vì vậy mà má lúm đồng tiền trở thành niềm khao khát của biết bao người.