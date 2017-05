Nam ca sĩ Quang Vinh ra mắt MV "Falling into you" vào đúng sinh nhật của mình.

Chiều 18/05, nam ca sĩ Quang Vinh có buổi họp báo MV "Falling into you" đúng vào ngày sinh nhật của mình.

Tại buổi họp báo, NTK Lý Quí Khánh đã xuất hiện với bó hoa do chính mình tự cắm để tặng "bạn tri kỉ" Quang Vinh. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động sự nghiệp lẫn cuộc sống.

"Falling Into You" được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, hòa âm Touliver. Ca khúc là lời tâm sự của một chàng trai dành cho cô gái khi anh yêu cô ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Phần MV do đạo diễn Khương Vũ và ekip Chaidao thực hiện với phông nền trắng đơn giản nhưng không đơn điệu nhờ những hiệu ứng kĩ xảo thu hút. Phần MV được thực hiện trong 1 ngày, tuy nhiên phần hậu kì mất khá nhiều thời gian, khiến anh và đạo diễn có một giai đoạn tranh cãi nảy lửa.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy

Quang Vinh và đạo diễn Khương Vũ

MV mới vẫn thể hiện những nét lãng tử vốn đã trở thành "thương hiệu" của Quang Vinh. Đóng cùng anh là bạn diễn Thiên Nga. Chia sẻ về việc ít xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, nam ca sĩ cho biết: "Không phải tôi kén chọn, chỉ là muốn được biểu diễn ở những nơi thích hợp với mình thôi. Tôi thực sự rất thích hát, đóng phim nhưng không thể cái nào cũng nhận. Càng lớn càng suy nghĩ thận trọng cái gì phù hợp thì mình mới làm, mà đã làm thì làm hết tâm hết sức. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ yêu nghề, muốn trở thành một người có sức ảnh hưởng!"

Bên cạnh đó, Quang Vinh còn ra mắt một dự án mới mang tên "Quang Vinh Passport" - một show thực tế về du lịch ghi lại những trải nghiệm của anh về ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật của các quốc gia sẽ ra mắt vào cuối tháng 5 này.

AU, Theo Trí Thức Trẻ