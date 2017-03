“Khi phát hiện hôn nhân của mình có nguy cơ tan vỡ, tôi cố gắng níu giữ nhưng bất thành. Một lần nữa, tôi sốc khi Hải công khai bạn gái”, Lý Phương Châu tâm sự.

Chuyện ly hôn của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu có lẽ không bị dư luận chú ý nhiều nếu người phụ nữ ấy không đóng vai trò đáng kể trong thành công của chồng suốt 11 năm chung sống. Chuyện tình của họ cũng sẽ không biến động nếu Lâm Vinh Hải không công khai bạn gái mới. Dư luận chỉ trích vũ công điển trai và chân dài 9X, đồng thời ra sức bảo vệ Phương Châu.

Nhưng mặc sự quan tâm của đám đông, Lý Phương Châu vẫn giữ thái độ im lặng. Hẹn phỏng vấn Châu, cô từ chối vì bảo mình không phải người của công chúng. Sau nhiều lần thuyết phục, Châu đồng ý trả lời Zing.vn nhưng cuộc hẹn liên tục dời lại hết ngày này sang ngày khác vì cô bận bịu với những cuộc gặp đối tác, sắp xếp lịch trình của MTE.

Đến nơi hẹn, Châu rối rít xin lỗi vì phải thất hứa nhiều lần. Nhưng cô cũng không giấu niềm tự hào bởi mình là phụ nữ độc lập trong kinh tế, công việc mang đến nguồn thu nhập ổn định. Cũng nhờ sự bận bịu ấy, Châu bảo khi mình đau buồn, công việc lại xua tan phiền muộn.

Nếu không đám cưới, tôi và Hải sẽ chia tay

Năm lớp 10, Lý Phương Châu gặp và quen biết Lâm Vinh Hải khi cả 2 cùng sinh hoạt trong một nhóm múa. Họ làm bạn trong suốt 2 năm và 3 năm sau trở thành tình nhân. Nhiều người bảo Châu lấy chồng sớm quá, nhưng cô nói thời điểm đó nếu không kết hôn thì hai đứa sẽ bỏ nhau.

“Ngày nào cũng nhìn thấy mặt, hiểu rõ tính chất công việc của đối phương thì còn gì để tìm hiểu, khám phá nhau nữa. Nhưng 2 bên gia đình hối thúc, chúng tôi lại thương nhau thật lòng nên quyết định đám cưới”, Phương Châu kể.

Lúc này, cả Châu và Hải đều làm việc trong vũ đoàn MTE. Nhưng vũ công điển trai vốn hiền lành, ít nói nên ngại giao tiếp, gặp gỡ và thương lượng giá cả với khách hàng. Châu đứng ra lo liệu mọi thứ, Hải chỉ tập trung vào chuyên môn. Ngày cô mang thai và sinh con ở bệnh viện cũng không có chế độ thai sản.

Hôm trước sinh con, hôm sau Châu đã cầm điện thoại tính lương cho anh em trong nhóm nhảy rồi bảo Hải đi rút tiền để đưa cho mỗi người. Xuất viện, về nhà Châu lại bận bịu với việc nhận show cho nhóm, sắp xếp công việc cho biên đạo John Huy Trần.

Ngày Lâm Vinh Hải tham gia cuộc thi So You Think You Can Dance phiên bản Việt, một tay Châu chăm con, một tay tất bật vận động cho chồng. Nhanh nhẹn và tháo vát, cô bảo mình không thể nào dừng làm việc.

Sự chủ động trong công việc giúp Lý Phương Châu mạnh mẽ và bản lĩnh trong cuộc sống. Cô kể ngày còn nhỏ đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, tưởng chừng đã gục ngã, nhưng rồi cũng vượt qua để tiếp tục sống.

“Tôi không phải kiểu người gặp khó khăn sẽ than thở hay trách móc số phận. Ngày xưa, tôi đọc đâu đó rằng khi gặp chuyện, chỉ có 2 cách để giải quyết, một là chết, hai là phải sống”, Châu nói.

Ly hôn không phải cú sốc đầu đời

Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi bất hạnh xảy đến với mình. Phương Châu tâm sự khi biết hôn nhân của mình có nguy cơ đổ vỡ, cô hụt hẫng, đau đớn và tức giận. Song vốn cứng đầu, Châu tỏ thái độ bất cần, mặc kệ thói đời.

Khi những giây phút nóng giận qua đi, Lý Phương Châu dần bình tâm để suy xét mọi chuyện. Cô quyết định gạt bỏ cái tôi và nhận ra mình cần phải làm gì đó để bảo vệ gia đình nhỏ. Châu nỗ lực níu kéo cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm nhưng bất thành.

Nhiều đêm, một mình trong căn phòng nhỏ, những kỷ niệm trước đây của vợ chồng lại ùa về khiến cô bật khóc. Nhưng cô gái ấy cũng đủ tỉnh táo để biết rằng mọi thứ đã kết thúc. Cô quyết định đi du lịch một mình, cho lòng thanh thản trước khi bắt đầu hành trang cho cuộc đời mới.

Khi quay về, Lý Phương Châu bình tĩnh ngồi trò chuyện với 2 bên gia đình. Cô muốn mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp và văn minh nhất có thể. Thế nên, Châu chủ động tuyên bố với mọi người, cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc.

Nhưng một lần nữa, Châu lại buồn khi Hải công khai bạn gái mới. Bởi khi ấy, cô vẫn còn giữ vai trò quản lý cho chồng cũ. Vậy mà, khi họ công khai mối quan hệ trên báo, Lý Phương Châu mới hay biết. Cô thừa nhận lúc nghe tin đã rất nóng giận nên viết một dòng trạng thái, đính chính sự việc.

Song, có lẽ Lý Phương Châu cũng không ngờ dư luận lại dậy sóng, khiến câu chuyện của cô bị cuốn đi xa và làm dấy lên làn sóng công kích chồng cũ. Châu bảo nếu lúc đó bình tĩnh, cô chỉ đơn giản đưa ra thông báo không còn làm quản lý cho Hải nữa, mọi chuyện sẽ dễ kiểm soát hơn.

Khi chuyện vỡ lỡ, Châu biết Hải bị stress, cô cũng không vui khi bản thân trở thành tiêu điểm của dư luận, để người đời bàn tán. Lý Phương Châu nói điều khiến cô ân hận nhất là vô tình khiến cuộc sống của con gái bị xáo trộn vì chuyện của bố mẹ.

Kỳ Kỳ không hay biết về chuyện của người lớn. Dù ly hôn, Hải và Châu đều muốn bảo vệ con gái. Do vậy, khi Hải dọn ra riêng thì Châu giải thích với con rằng: “Bố mẹ đi làm nhiều tiền, mua nhiều nhà nên mỗi người ở mỗi căn để giữ nhà”.

Thế nhưng, câu chuyện của họ đã lan đến trường học, Kỳ Kỳ nghe mọi người bàn tán và rất ngạc nhiên trước thái độ của cô giáo. Cô bé kể với bà ngoại rằng các cô giáo ở lớp khác đều chạy đến ôm hôn mà không hiểu vì sao. Châu bảo bà ngoại đành phải nói “vì Kỳ Kỳ ngoan nên mới được cô thương”.

Người ta cứ chạm vào vết thương và hỏi có đau không

Từng tuyên bố Lâm Vinh Hải phản bội, Linh Chi là người thứ 3 xen vào gia đình mình nhưng cuối cùng, Lý Phương Châu chọn cách im lặng vì muốn bảo vệ người thân.

Cô sợ Kỳ Kỳ lớn lên sẽ đọc những bài báo không hay về bố mẹ, sợ người thân bị cộng đồng mạng lên án, ném đá, sợ bản thân trở thành “miếng mồi” cho dư luận cào xé.

Vì môi trường làm việc, Châu xác định sẽ còn gặp lại Lâm Vinh Hải nhưng cô cho biết ngoài công việc và Kỳ Kỳ thì họ không còn gì để nói với nhau.

Châu bảo cô may mắn, bởi sự bận bịu đã cuốn phăng những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Cô không có thời gian để đau buồn hay oán trách. Cô thầm cảm ơn những bất hạnh của quá khứ đã tôi rèn nên một Lý Phương Châu bản lĩnh của hiện tại, đủ sức chống chọi với bão giông cuộc đời.

“May mắn tôi mạnh mẽ, nếu không chắc cũng đã chết từ 10 kiếp rồi”, Châu cười lớn.

Dư luận, mặc dù ai cũng thương cho cô gái dành cả thanh xuân cho chồng nhưng cũng có ý kiến cho rằng phụ nữ không nên hy sinh quá nhiều, phải để đàn ông giữ vai trò của họ. Nghe vậy, Lý Phương Châu cười bảo cô hiểu điều đó nhưng trường hợp của mình và Hải không giống vậy.

“Tôi và Hải đều có nhiệm vụ riêng. Tôi phụ trách xây dựng hình ảnh, hướng đi và lo lịch trình, Hải lo về chuyên môn. Nếu Hải không có thực lực, dù giỏi thế nào tôi cũng không thể mang lại thành công cho Hải. Tôi không phủ nhận công sức mình, nhưng con đường của Hải có sự chung tay của 2 đứa”, Châu phân trần.

Lý Phương Châu nói giờ đây cô chỉ mong mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, được sống yên bình như bao người, ra đường không phải bị mọi người chỉ trỏ. Thế mà, khi cô đã muốn quên thì người ta lại cứ chạm vào vết thương lòng.

Cô cảm ơn mọi người đã yêu thương và động viên mình vượt qua nghịch cảnh. Nhưng nếu chỉ dừng ở đây, Châu bảo sẽ nhẹ nhàng hơn. Song, có không ít người lại mang chuyện cũ ra và hỏi cô có đau không.

“Đau chứ, nhưng tôi không muốn gợi lại vết thương ấy. Tôi cố gắng lấp đầy nó bằng công việc, nếu có thời gian tôi muốn tận hưởng cuộc sống bằng việc đưa mẹ và con gái đi du lịch”, Châu cười nói.

Nửa năm sau ly hôn, Lý Phương Châu bảo do môi trường làm việc nên có không ít người theo đuổi. Tuy nhiên, hiện tại cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Cô bảo không thể cho người ta hy vọng khi hiểu rõ lòng mình muốn gì.

Đôi lúc, Châu nói mình cũng muốn giả vờ yếu đuối, muốn được che chở vì biết đàn ông thích những điều đó. Nhưng cô không thể nào thay đổi sự mạnh mẽ bên trong của mình. “Khi gặp khó khăn, tôi tự làm mọi thứ để vượt qua, không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác”, Châu nhấn mạnh.

Kim Chi