"Câu chuyện pano quảng cáo du lịch và điện ảnh Việt Nam không liên quan đến tấm pano có hình ảnh Lý Nhã Kỳ. Một lần nữa tôi khẳng định hình ảnh trên pano của Lý Nhã Kỳ không liên quan đến kế hoạch quảng bá du lịch Việt Nam"

Lý Nhã Kỳ bên tấm pano có ảnh chân dung cô ở LHP Cannes.

Đây là thông tin được trợ lý truyền thông của Lý Nhã Kỳ thông tin vào trưa nay 18/5, xung quanh thông tin Lý Nhã Kỳ tự in ảnh chân dung mình kèm dòng chữ có nội dung “Tiếng nói mới của Việt Nam” trên pano treo tại Liên hoan phim Cannes.

Theo đó, các phương tiện thông tin đại chúng thông tin: Trong tấm panno khổ lớn được mô tả là "quảng bá Việt Nam" treo tại Cannes (Pháp), có ảnh chân dung Lý Nhã Kỳ với dòng chữ ban đầu "Lý Nhã Kỳ - The new voice of Vietnam" và sau đó được sửa thành “Lý Nhã Kỳ- The new voice”.

Một trong 3 bức pano lớn đặt trước khách sạn Majestic Barriere để giới thiệu hình ảnh Việt Nam, có một bức in hình ảnh Lý Nhã Kỳ với dòng chữ sau khi sửa còn “Lý Nhã Kỳ - The new voice”.

Địa điểm đặt ba tấm pano được quảng cáo là nơi rất trang trọng, nằm ngay trước khách sạn Majestic Barriere 5 sao và đối diện lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra LHP Cannes và sự kiện thảm đỏ dành cho các ngôi sao quốc tế, các nhà làm phim, nhà đầu tư, đạo diễn... Ba tấm pano được khẳng định là "lần đầu tiên hình ảnh du lịch TP.HCM và điện ảnh Việt Nam được hiện diện trên đại lộ Cannes”.

Quanh bức ảnh chân dung Lý Nhã Kỳ, rất nhiều câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Không ít người thắc mắc Lý Nhã Kỳ có hàm ý gì khi khẳng định mình là “tiếng nói mới của Việt Nam”? Đến chiều 17/5 (theo giờ Pháp), dòng chữ “of Vietnam” đã được các công nhân gỡ bỏ. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ và dòng chữ "The new voice" vẫn còn nguyên trên pano.

Sáng nay, ngày 18/5, trả lời phóng viên Infonet trước những tranh cãi này, trợ lý truyền thông của Lý Nhã Kỳ cho hay, câu chuyện pano quảng cáo du lịch và điện ảnh Việt Nam không liên quan đến tấm pano có hình ảnh Lý Nhã Kỳ.

“Sẽ có công ty truyền thông quốc tế trả lời vấn đề này trong những ngày sắp tới. Mong báo chí trước khi đăng cần kiểm tra thông tin. Còn nghệ sĩ nào bức xúc mà chưa nắm rõ thông tin thì cũng cần kiểm tra kỹ trước khi bức xúc rằng tại sao hình ảnh Lý Nhã Kỳ hiện diện trên pano ở Cannes.

Cannes là sự kiện lớn và có nhiều hoạt động quảng bá. Một lần nữa khẳng định hình ảnh trên pano của Lý Nhã Kỳ không liên quan đến kế hoạch quảng bá Việt Nam”- vị đại diện này khẳng định.

Trước đó, vào ngày 9/5, tại buổi họp báo tại TP Hồ Chí Minh, Lý Nhã Kỳ cho biết sẽ tài trợ 1 triệu euro cho đoàn Việt Nam để quảng bá du lịch TP HCM và điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70. Tại đây cô đã trao số tiền tượng trưng cho hai đơn vị là Sở Văn hóa- Thể thao du lịch TP Hồ Chí Minh và Cục Điện ảnh Việt Nam.

Vậy phía Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch TP.HCM và Cục Điện ảnh Việt Nam có biết sự việc này? Chúng tôi sẽ tìm hiểu và tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

N. Huyền