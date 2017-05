Lý Nhã Kỳ khẳng định “câu chuyện pano quảng cáo du lịch và điện ảnh Việt Nam không liên quan đến pano có hình ảnh Lý Nhã Kỳ” trước những ồn ào về việc hình ảnh cô xuất hiện cạnh các pano quảng bá du lịch TPHCM và điện ảnh Việt Nam tại Cannes.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ chụp trước pano quảng bá Việt Nam treo đối diện thảm đỏ LHP Cannes, do êkip của cô cung cấp cho báo chí. Trong những bức ảnh này, hình Lý Nhã Kỳ luôn khéo léo che lấp pano in chân dung cô và dòng chữ "The New Voice". Ảnh: NVCC.

Trước ngày khai mạc LHP Cannes, 3 pano quảng bá du lịch TPHCM và điện ảnh Việt Nam đã được dựng trước khách sạn Majestic Barriere 5 sao, đối diện lâu đài Palais des Festivals - nơi diễn ra LHP Cannes và thảm đỏ dành cho các ngôi sao quốc tế, các nhà làm phim, nhà đầu tư, đạo diễn sánh bước.

3 pano khổ lớn dài 21m, cao 3m này, gồm 2 pano quảng bá du lịch TPHCM và 1 pano quảng bá điện ảnh Việt Nam, do Lý Nhã Kỳ tài trợ với giá trị 1 triệu USD, như thông tin trong cuộc họp báo tại TPHCM công bố chương trình quảng bá du lịch TPHCM và điện ảnh Việt Nam tại LHP Cannes.

Tuy nhiên, bên cạnh những pano quảng bá Việt Nam còn có 1 pano in chân dung Lý Nhã Kỳ cùng dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The New Voice of Viet Nam" (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới của Việt Nam).

Điều này đã gây ra ồn ào tranh cãi, khi có nhiều ý kiến cho rằng Lý Nhã Kỳ đã “mập mờ” trong việc tài trợ để PR cho tên tuổi của bản thân.

Sau đó không lâu, tấm pano này đã được bỏ đi chữ "of Viet Nam", chỉ còn dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The New Voice".

Pano in chân dung Lý Nhã Kỳ đặt cạnh pano quảng bá Việt Nam gây ồn ào tranh cãi.

Về vấn đề này, Cựu đại sứ Du lịch Việt Nam đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định: “Câu chuyện bảng quảng cáo du lịch và điện ảnh Việt Nam không liên quan đến bảng có hình ảnh Lý Nhã Kỳ. Sẽ có công ty truyền thông quốc tế trả lời vấn đề này trong những ngày sắp tới. Mong báo chí trước khi đăng cần kiểm tra thông tin. Còn nghệ sĩ nào bức xúc mà chưa nắm rõ thông tin thì cũng cần kiểm tra kỹ trước khi bức xúc rằng tại sao hình ảnh Kỳ hiện diện trên panel ở Cannes. Cannes là sự kiện lớn và có nhiều hoạt động quảng bá. Một lần nữa khẳng định hình ảnh trên panel của Kỳ không liên quan đến kế hoạch quảng bá Việt Nam”.

Thực tế, trong loạt hình ảnh mà êkip của Lý Nhã Kỳ cung cấp cho báo chí, có 1 bức ảnh chụp 3 pano quảng bá du lịch TPHCM và điện ảnh Việt Nam, trong đó 2 pano được đặt ở ngay chính diện, còn pano thứ 3 đặt ở góc gấp khúc, hơi khó quan sát hơn. Và bên trái 2 pano quảng bá Việt Nam ở chính diện là pano in chân dung Lý Nhã Kỳ. Liền đó ở góc gấp khúc bên trái, là pano có nội dung “The Hollywood Reporter – The Definitive Voice of Entertainment”.

3 pano quảng bá du lịch TPHCM và điện ảnh Việt Nam được đặt ở mặt tiền và góc gấp khúc bên phải. Ảnh: NVCC

Bên cạnh các pano quảng bá Việt Nam là pano của The Hollywood Reporter và Lý Nhã Kỳ.

Đại diện truyền thông của Lý Nhã Kỳ giải thích thêm, người đẹp được chuyên trang điện ảnh Mỹ The Hollywood Reporter chọn giới thiệu là gương mặt mới, tiếng nói mới đến từ Việt Nam, và cô sẽ xuất hiện trên số tháng 5 của tạp chí này. Tấm pano in ảnh Lý Nhã Kỳ được The Hollywood Reporter treo gần với 3 tấm pano quảng bá du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện truyền thông của Lý Nhã Kỳ cũng cho hay việc in dòng chữ gây tranh cãi “The new Voice of Viet Nam” là do sơ suất của đơn vị làm pano và sau đó đã được sửa lại là "The New Voice".

Linh Phương