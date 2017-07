Chỉ sau một ngày tung quân lùng sục, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng camera an ninh, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trộm chiếc xe đạp của nữ du khách đạp xe xuyên Việt.

Chiếc xe đạp được tìm thấy sau một hành trình ly kì và khẩn trương

Nghi phạm là Lê Văn Việt (51 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM), từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 22.7, khi nhận được thông tin chiếc xe của mình đã được tìm lại, Rita Rasimaite, (người Lithuania từng đạp xe vượt 3.600km xuyên Việt) tỏ ra vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Dù cô không trở lại Việt Nam ngay lập tức được nhưng Rita cho biết, cô sẽ nhờ những người bạn ở Việt Nam gửi xe cho mình.

Trở lại hành trình tìm kiếm chiếc xe bị đánh cắp vào sáng 19.7, một chiến sĩ công an P. Bến Thành, quận 1 cho biết, theo tường trình của Rita, khoảng 7 giờ 30 sáng 19.7, cô dựng xe đạp trước một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi để vào bên trong.

Tuy nhiên, gần 3 tiếng sau cô quay ra thì tá hỏa khi chiếc xe đạp gắn bó với mình suốt hành trình vượt 3.600km xuyên Việt đã “không cánh mà bay”. Thế nhưng cô không báo công an ngay thời điểm đó mà đến 18 giờ 30 ngày 20.7 cô mới đến công an phường trình báo, tức là hơn 1 ngày sau khi xảy ra vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, công an phường Bến Thành đã lập tức tung lực lượng truy tìm. Tuy nhiên, chiếc xe đạp của Rita không có bất cứ loại giấy tờ gì, căn nhà mà kẻ gian lấy xe của nạn nhân cũng không có camera an ninh khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Công an phường Bến Thành đã báo cáo đơn tố giác của nạn nhân lên lãnh đạo Công an Q.1, đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ. Một bộ phận trinh sát được cử đi thu thập hình ảnh từ camera an ninh của những căn nhà xung quanh và các tuyến đường lân cận để tìm kiếm nghi phạm.

Chiếc xe đạp bị mất cắp của Rita

Trong khi trinh sát đang được tung ra khắp các con hẻm để tìm kiếm nghi phạm, hệ thống camera an ninh trên địa bàn cũng được tận dụng để theo dõi mọi ngóc ngách. Xác định nghi phạm chuyên thực hiện các vụ trộm xe đạp, xe đạp điện nên lực lượng công an tập trung theo dõi những nơi người dân thường để các loại phương tiện này.

Đến khoảng 17 giờ ngày 21.7, nhận thấy có một cô gái 21 tuổi đi xe đạp điện đến dựng trước cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Trãi, P.Bến rồi vào trong làm việc. Lực lượng công an đã tập trung theo dõi chiếc xe này.

Đúng như dự đoán, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Lê Văn Việt điều khiển xe máy mang biển số 52T1-6362 đến trước cửa hàng rồi dừng xe rồi quan sát xem có ai trông coi chiếc xe đạp điện hay không.

Thấy không có ai, Việt đến nhấc chiếc xe đạp điện để qua một bên để tiện cho việc lấy cắp. Động tác này tương tự như cách Việt đã làm khi trộm chiếc xe đạp của Rita cách đó ít ngày.

Lúc này, lực lượng chức năng quan sát qua camera an ninh và xác định Việt cũng chính là kẻ lấy trộm chiếc xe đạp của chị Rita. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã điện thoại báo cho chiến sĩ cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Lộc đang tuần tra khu vực cùng một thanh niên xung phong tên Lý Thế Vinh gần đó chạy đến.

Khi anh Lộc và anh Vinh chạy đến thấy Việt đang thực hiện hành vi trộm xe nên đã ập vào bắt giữ Việt cùng tang vật.

Nghi phạm được đưa về trụ sở công an P.Bến Thành làm việc. Tại đây, Việt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời cũng khai nhận chính Việt đã thực hiện vụ trộm xe của nữ du khách Rita vào ngày 19.7.

Nghi phạm Việt tại cơ quan công an

Trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM cho biết, hiện công an P.Bến Thành đang làm rõ vụ việc và lấy lời khai nghi phạm trộm chiếc xe đạp của nữ du khách Rita. Theo đó, người trộm chiếc xe đạp này khai nhận đã mang xe bán được 2 triệu đồng.

Kết nối qua mạng xã hội, chị Rita Rasimaite cho biết, rất vui mừng khi biết tin đã tìm được chiếc xe đạp. Tuy nhiên, hiện tại chị đang ở Bali và có thể không quay lại Việt Nam nhận xe vì lý do cá nhân. Chị sẽ nhờ bạn bè ở Việt Nam nhận xe giúp và gửi sang cho mình.

Rita cũng bật mí, trong tương lai không xa, chị sẽ trở lại Việt Nam để cám ơn bạn bè và những người đã tìm lại chiếc xe đạp cho mình.

Ngạc nhiên hơn khi cô gái trẻ chia sẻ rất dễ thương rằng: “Thật tiếc vì tôi đã rời đi khá sớm nên không có cơ hội gặp trực tiếp anh đã lấy cắp xe đạp. Tuy nhiên, tôi không giận dữ về hành động trộm cắp, dù như vậy là không tốt. Tôi sẽ hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy, nếu là vì nghèo khổ thì tôi và bạn bè Việt Nam sẽ cố gắng giúp anh ta kiếm được một công việc”.

Cô nói thêm: khi có một công việc, có thể anh ta sẽ không còn trộm cắp đồ của người khác nữa.

“Nhiều người hỏi tôi có sợ đất nước và con người Việt Nam không? Tôi đã rất băn khoăn với câu hỏi này, tại sao tôi phải sợ nhỉ? Tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị, có thêm rất nhiều người bạn mới và điều đó làm tôi hạnh phúc. Nếu mọi người cho rằng tôi sẽ ghét hoặc sợ hãi một đất nước, một cộng đồng người chỉ vì một vài kẻ xấu thì thật phi lý. Hãy nhìn xem, có bao nhiêu người đã giúp tôi tìm ra chiếc xe đạp, họ đều là người tốt đấy thôi”, nữ phượt thủ nhấn mạnh.

