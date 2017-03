Sản lượng xăng dầu năm 2016 tăng 5% so với năm 2015; trong đó, riêng quý IV/2016 sản lượng tăng 13,7% so với cùng kỳ, đã giúp gia tăng lợi nhuận.

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Petrolimex giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn này vẫn đạt hơn 5.165 tỷ đồng, tăng hơn 1.727 tỷ đồng so với năm 2015.Ảnh: Minh Quyết/Bnews/TTXVN

Trong năm 2016, mặc dù tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn này vẫn đạt hơn 5.165 tỷ đồng, tăng hơn 1.727 tỷ đồng so với năm 2015.

Lý giải con số lãi "khủng" này, theo ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, sản lượng xăng dầu năm 2016 tăng 5% so với năm 2015; trong đó, riêng quý IV/2016 sản lượng tăng 13,7% so với cùng kỳ, đã giúp giảm các chi phí cố định gia tăng lợi nhuận. Trong điều kiện kinh doanh có lợi nhuận thì sản lượng gia tăng đã tăng đáng kể lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng trong quý 4/2016, kết quả kinh doanh của một số công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực khác đạt được kết quả khả quan, giúp tăng 15% lợi nhuận so với cùng kỳ. Trong đó, kinh doanh gas lợi nhuận tăng 35%, nhiên liệu bay lợi nhuận tăng 50%....

Theo báo cáo từ Petrolimex, để trở thành một nhà cung cấp xăng dầu theo hướng bán lẻ với hệ thống cửa hàng phủ kín địa bàn cả nước, hiện Petrolimex có hơn 5.200 điểm bán lẻ với hệ thống hơn 2.400 cửa hàng trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Điều quan trọng là năng suất của từng cửa hàng cao gấp 3 lần mặt bằng chung, phân bố mạng lưới hợp lý, uy tín thương hiệu và dịch vụ vượt trội cả về chất và lượng.

Theo đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), lợi nhuận hàng nghìn tỷ của Petrolimex là con số rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng giải thích thì rất hợp lý. Hiện nay lợi nhuận kinh doanh xăng dầu chủ yếu đến từ mảng bán lẻ. Petrolimex có lợi thế riêng của họ. Họ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiều năm, họ có điều kiện phát triển hệ thống bán lẻ. Yếu tố thành công trong kinh doanh xăng dầu là địa điểm. Hiện các vị trí thuận lợi tại Hà Nội và các thành phố lớn đều là của Petrolimex. Có những cửa hàng bán 2.000 m3/tháng. Sản lượng bán lẻ là rất lớn. Đấy chính là lợi nhuận cho Petrolimex.

Trong khi PV Oil chỉ có hơn 500 cửa hàng xăng dầu trực tiếp vận hành thì Petrolimex có tới 2.400 cửa hàng xăng dầu, không tính đại lý. Do đó, PV Oil lấy các thị trường nông thôn, thị trường ngách làm trọng tâm hơn là đầu tư ở các thành phố lớn, đồng thời tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ.../.