Tối 26/2, tập 3 vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt đã lên sóng VTV3. Cuộc thi tiếp tục mang đến những giọng ca đầy tiềm năng với phong cách và thể loại nhạc đa dạng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thí sinh Lương Minh Trí - học trò Trần Lập cùng màn trình diễn của mình cũng gây nhiều sự chú ý trong đêm thi tối qua. Sự xuất hiện của thí sinh cũ của Trần Lập trên sóng truyền hình trùng hợp với đêm nhạc tưởng nhớ anh sau một năm ngày mất tại Hà Nội.

Tiết mục trình diễn của học trò Trần Lập

Chọn trình bày ca khúc tiếng anh When we were young, Lương Minh Trí nhanh chóng chinh phục 2 HLV Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Ngay sau tiết mục trình diễn, nam thí sinh cũng tiết lộ mình từng là thí sinh mùa đầu của cuộc thi Giọng hát Việt và là một trong những chiến binh của team Trần Lập .

Sau khi chia sẻ về quá trình từng làm việc với nhạc sĩ Trần Lập, Minh Trí khiến HLV Thu Minh vô cùng xúc động và bồi hồi nhớ lại người anh đã từng ngồi cùng mình ở vị trí chiếc ghế nóng The Voice. Dù không bấm nút chọn lựa, Thu Minh vẫn nghẹn ngào dành lời động viên cho nam thí sinh và bày tỏ lòng tri ân với Trần Lập.

Lương Minh Trí.

"Người anh của chúng ta, mãi mãi anh ấy là một chiến binh, một người đàn ông tuyệt vời. Trong cách hát và cách nói chuyện thông thái của em, chị thấy được những điều mà em đã học hỏi được từ thầy mình, suốt bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn còn đó ở trong em", Thu Minh nói. Nữ ca sỹ Tóc Tiên cũng rưng rưng nước mắt trước những lời chia sẻ của HLV Thu Minh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lương Minh Trí đã quyết định về team Noo Phước Thịnh.

Bên cạnh đó, Tùng Anh - chàng trai có giọng hát phi giới tính là thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 3. Anh khiến người nghe nổi da gà khi thể hiện ca khúc Mong anh về bằng giọng nữ thuần với những nốt cao bay bổng, mượt mà. Màn thể hiện xuất sắc của Tùng Anh nhận được 4 sự lựa chọn từ các HLV.

Tùng Anh.

Thu Minh chia sẻ: "Nếu nói thì chị sẽ không nói bằng 3 HLV ở đây nhưng nếu em muốn chị hát với em thì chị sẽ tiếp tục hát với em". Trong khi đó, Noo Phước Thịnh thể hiện quan điểm không tranh giành nhưng sẽ không dễ dàng nhường nhịn thí sinh mạnh về tay đội khác. Trước quyết tâm của các HLV, Tùng Anh quyết định về đội của Thu Minh.

Phạm Văn Minh.

Mở màn chương trình là chàng trai Phạm Văn Minh, 24 tuổi. Anh thể hiện ca khúc S'il Suffisail D'aimer bằng tiếng Pháp với những nốt cao khoe được chất giọng vang, sáng đã chinh phục được HLV Thu Minh và Đông Nhi. Chàng kỹ sư quyết định đầu quân về với đội của Thu Minh.

Huyền Dung.

Tự tin thể hiện hit Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà, Huyền Dung mang đến một bản phối mới cùng lối thể hiện tình cảm, dạt dào cảm xúc. Lời mời gọi hấp dẫn từ Đông Nhi buộc Huyền Dung quyết định đầu quân về đội cô trước sự nuối tiếc của 3 HLV còn lại.

Phan Duy Anh.

Chàng trai Phan Duy Anh, người từng gây sốt với clip hát rong ca khúc Phía sau một cô gái là một ẩn số thú vị của The Voice mùa giải năm nay. Giọng hát nhẹ nhàng, da diết của anh thuyết phục được Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên ngay từ những câu hát đầu tiên. Thế mạnh và ưu điểm của Duy Anh là quãng rộng vì thế chàng trai đến từ Hà Nội đã quyết định về đội của Đông Nhi.

Tập 4 vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt với những thí sinh cuối cùng sẽ lên sóng VTV ngày 5/3.

