Năm nay, một số trường đại học lại lấy điểm chuẩn cao kỷ lục. Đây có phải là hiện tượng bất thường không?

Từ vài ngày nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn đại học 2017, trong đó, có những trường có điểm chuẩn cao hơn 2 - 3 điểm so với năm ngoái.

Đại học Phòng cháy chữa cháy là một trong những trường có điểm chuẩn cao kỷ lục. Lý giải nguyên nhân khiến điểm chuẩn cao, Trung tá, TS. Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an cho rằng: "Thứ nhất là do đặc thù trường công an nhân dân nên số lượng đăng ký xét tuyển đông mà chỉ tiêu lại giảm. Nguyên nhân thứ hai là mặt bằng điểm thi năm nay cao, có những thí sinh đạt điểm gần như đạt điểm tuyệt đối".

PGS.TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương - đưa ra thêm nguyên nhân khiến điểm chuẩn tăng cao: "Do cách xét tuyển năm nay thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng. Khi biết điểm, các em có mức điểm cao đã mạnh dạn đăng ký vào những nhóm ngành có nhu cầu lớn, mà ở những năm trước, có thể các em còn do dự, dè dặt vì số lượng nguyện vọng giới hạn".

"Riêng số lượng hồ sơ đăng ký vào trường đã tăng gấp đôi so với năm 2016" - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương cho biết thêm.

Theo Kim Hải- Gia Hiếu/VTV