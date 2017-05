U20 New Zealand - đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có buổi tập đặc biệt để chuẩn bị cho trận mở màn bảng E vào 18h ngày 22/5.

Đúng 14h30 ngày 20/5 (thời điểm giữa trưa nắng ở Hàn Quốc), tuyển U20 New Zealand có mặt trên sân tập S-Park (TP Cheonan) cách khách sạn nơi ĐT U20 Việt Nam và đối thủ đầu tiên ở bảng E đóng quân khoảng 25 phút di chuyển bằng xe bus. Đáng chú ý, U20 New Zealand đã quyết định thay đổi giờ tập sớm hơn dự kiến 1 tiếng và họ còn có thêm một buổi tập khác vào 20h tối cùng ngày.

Theo giải thích của Ban huấn luyện U20 New Zealand, HLV Darren Bazeley muốn các học trò "luyện công" vào giữa trưa để làm quen với thời tiết tại Cheonan, do thời điểm này tại New Zealand đang là mùa đông. Ảnh: Thành viên BHL New Zealand đi kiểm tra quanh sân tập xem có bất cứ thiết bị ghi hình nào không trước khi buổi tập bắt đầu.

Các tuyển thủ U20 New Zealand nhanh chóng bước vào bài khởi động trên sân tập.

U20 New Zealand có thể hình khá tốt. Trong 5 kỳ U20 World Cup gần nhất, đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam đã có đến 4 lần được tham dự và từng lọt vào đến vòng 16 đội ở U20 World Cup 2015.

Clayton Lewis, tiền vệ đáng chú ý nhất trong đội hình U20 New Zealand. Cầu thủ mang áo số 10 này hiện đang có 8 lần khoác áo ĐTQG New Zealand và là trụ cột của U20 New Zealand ở kỳ U20 World Cup 2015.

HLV Darren Bazeley cùng các đồng sự thảo luận trước buổi tập. Theo quy định của FIFA, các buổi tập kín cánh phóng viên được phép tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu nhưng với U20 New Zealand, truyền thông chỉ được chụp ảnh, quay phim trong đúng 10 phút.

Ánh mắt e ngại của HLV trưởng U20 New Zealand khi nhìn thấy một số phóng viên Việt Nam trên sân tập chiều 20/5.

Theo định giá của trang transfermarkt, tổng giá trị của tuyển U20 New Zealand trên thị trường chuyển nhượng vào khoảng 2,7 triệu USD, trong đó cầu thủ đắt giá nhất chính là Clayton Lewis có giá 400.000 USD.

Anh Khoa (từ Cheonan, Hàn Quốc)