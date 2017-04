Số liệu này do Navigos Search, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao thuộc tập đoàn Navigos Group, công bố ngày 10-4.

Theo thống kê của Navigos Search, trong quý 1-2017, mức lương cao nhất đang thuộc về vị trí quản lý cấp cao thuộc lĩnh vực bất động sản với gần 240 triệu đồng/tháng. Trong quý này, các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao được nhận mức lương cao từ 100 - 180 triệu/tháng, thuộc đa dạng các lĩnh vực, từ sản xuất, thương mại, hàng tiêu dùng…

Navigos Search đánh giá, nhu cầu tuyển dụng cấp trung, cấp cao tăng trưởng mạnh. Cụ thể phân khúc này tăng trưởng 73% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, 5 lĩnh vực đang đứng đầu nhu cầu tuyển dụng nhân sự phân khúc trng và cao cấp là sản xuất – công nghệ thông tin – hàng tiêu dùng – tài chính ngân hàng và dịch vụ. mảng dịch vụ lần đầu tiên lọt vào top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất. Các ngành có nhu cầu tuyển nhiều nhất trong lĩnh vực dịch vụ này bao gồm tư vấn tài chính; tư vấn quản lý; tiếp thị - quảng cáo và giáo dục.

Nhu cầu nhân sự cấp trung, cấp cao tăng đột biến trong quý 1-2017. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong lĩnh vực sản xuất, mảng xây dựng công nghiệp và xây dựng dân dụng chiếm nhiều nhu cầu tuyển dụng nhất. Kế đến đó là điện – điện tử. Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nhu cầu tuyển dụng đến nhiều nhất từ các ngành thực phẩm - đồ uống và ngành thời trang – mỹ phẩm.

Đáng chú ý, lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), nhu cầu tuyển dụng lập trình viên và kỹ sư trong mảng phần mềm nhúng đang rất lớn. Có những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gấp đôi lực lượng lao động này so với năm ngoái.

Ngược lại thị trường Việt Nam quá khan hiếm lập trình viên và kỹ sư ngành IT đáp ứng được về kiến thức và kinh nghiệm theo yêu cầu của doanh nghiệp, trong đó khả năng tiếng Anh là hạn chế của đội ngũ lao động này.

Có những doanh nghiệp do quá cần kỹ sư IT giỏi tiếng Anh, họ chấp nhận thay đổi quy trình tuyển dụng. Nếu như trước kia, khi tuyển người, họ thường kiểm tra trình độ chuyên môn kỹ thuật trước sau đó mới kiểm tra kỹ năng tiếng Anh. Hiện nay, các công ty IT chấp nhận tuyển kỹ sư giỏi tiếng Anh trước rồi mới đến quy trình kiểm tra trình độ chuyên môn nhằm loại bớt những người không đạt yêu cầu.

Về chuyên môn, họ chấp nhận đào tạo lại hoặc đào tạo thêm. Có những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng điện thoại di động trong việc cung cấp dịch vụ, khi đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, họ đem công nghệ sang Việt Nam để tìm những kỹ sư tiềm năng để đào tạo.

Ngoài ra, một số hãng thời trang hàng hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu đã được cấp giấy phép kinh doanh với tư cách pháp nhân tại Việt Nam. Các hãng này, thông qua các công ty tư vấn tuyển dụng như Navigos Search, tuyển nhân sự để hoạt động chính thức. Các vị trí “nóng” đang được tìm kiếm đều liên quan đến các vị trí marketing, bán hàng, nhân sự, văn phòng…

Chuyên gia tư của Navigos Search chia sẻ: “Trước kia, sản phẩm của các hãng này thông qua các nhà phân phối tại Việt Nam do vậy việc tuyển người cũng do các nhà phân phối tuyển. Tuy nhiên, ngay khi được cấp giấy phép hoạt động chính thức, thì “yêu cầu tuyển dụng nhân sự của các hãng này sẽ rất cao vì họ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tuyển dụng của các hãng đó trên toàn cầu”.