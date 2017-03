GD&TĐ - Lươn biển từ lâu đã được biết đến là một trong những sát thủ đáng sợ nhất đại dương.

Thế nhưng, việc lươn biển tấn công và nuốt gọn cả cá mập là điều thực sự khó tin, bởi cá mập là loài sát thủ đáng sợ và có kích thước lớn hơn nhiều so với lươn biển.

Trang DIVE.in, một website chuyên về đại dương học mới đây đã đăng tải một đoạn clip rất hiếm gặp ghi lại cảnh tượng lươn biển (hay còn gọi cá chình Moray) tấn công và gần như nuốt gọn cá mập.

Có thể thấy, chú cá mập xấu số trong clip chỉ là một con cá mập nhỏ và hoàn toàn lép vế trước kẻ tấn công sát thủ. Chỉ trong vài phút tấn công, lươn biển sát thủ đã gần như nuốt gọn cả con mồi. Thế nhưng, do kích thước con cá mập quá to so với sức chứa dạ dày, nên nó đành phải buông bỏ bữa ăn của mình.

Đáng chú ý, sau khi được con lươn biển nhả ra, chú cá mập vẫn còn sống sót và nó chắc chắn sẽ nhớ tới bài học đắt giá này đến suốt đời.