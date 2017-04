"Tôn Ngộ Không" phiên bản kinh điển tiết lộ về dòng dõi Mông Cổ của gia đình ông cũng như người anh trai quá cố tài năng.

Anh trai mới là Tôn Ngộ Không thực sự

Mới đây, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng chính thức được xuất viện sau phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tính hôm cuối tháng 3 vừa qua.

Trước đông đảo giới truyền thông, báo chí Trung Quốc, nghệ sĩ 58 tuổi trông khá gầy gò trong bộ trang phục đỏ, đeo cặp kính gọn nhỏ quen thuộc, giọng hào sảng nói về nhân vật Tôn Ngộ Không và bộ phim Tây Du Ký kinh điển do ông từng tham gia.

Lục Tiểu Linh Đồng tại buổi họp báo.

“Khi ra đời tôi đã được thừa kế nghệ thuật Hầu hí của gia đình để lại, sau đó lại được kế thừa văn hóa khỉ rực rỡ của nghệ thuật Trung Quốc”, Lục Tiểu Linh Đồng nói.

Ông cùng thừa nhận mình là diễn viên may mắn nhất của Trung Quốc bởi: “Mọi người ai cũng biết đến tôi và đều xem qua nhân vật Tôn Ngộ Không do tôi thể hiện”.

Tuy vậy, ông cũng tiết lộ thêm một thông tin mới khiến nhiều người bất ngờ: “Thực ra tôi không phải người đóng vai Mỹ Hầu Vương xuất chúng, mà đó chính là anh trai tôi. Gia tộc nhà tôi cả 4 thế hệ đến nay đều theo diễn xuất Hầu hí. Trong đó người thể hiện thành công nhất hình tượng Mỹ Hầu Vương chính là anh trai thứ hai của tôi – Tiểu Lục Linh Đồng".

Tạo hình nhân vật Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tôi sau đó chỉ là người tiếp nhận cây kim thiết bảng của anh hai, tiếp nhận nghĩa vụ và trọng trách của gia tộc. Nhờ sự phấn đầu và nỗ lực bền bỉ mới có thành công với vai diễn Tôn Ngộ Không được đông đảo mọi người biết đến hôm nay”.

Được biết, Lục Tiểu Linh Đồng ban đầu không có đam mê với hầu kịch, chỉ sau cái chết của anh trai, ông mới bắt đầu có ý nghĩ sẽ tiếp bước cha anh. "Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy diễn hầu kịch khổ lắm nên chẳng muốn theo nghề này. Anh ba tôi là Chương Kim Cương mới 8 tuổi đã qua đời trong lúc luyện tập. Anh hai của tôi là Chương Kim Tinh cũng mất sớm".

Hai người anh xấu số của Lục Tiểu Linh Đồng - Chương Kim Cương (trái) và Chương Kim Tinh.

Năm 1966, khi mới 16 tuổi, anh trai Lục Tiểu Linh Đồng qua đời vì bệnh máu trắng. Trước khi mất, anh trai luôn hi vọng Lục Tiểu Linh Đồng có thể tiếp tục sự nghiệp đang dang dở của mình.

"Một ngày, tôi hỏi anh: "Anh em mình còn được gặp nhau nữa không?". Anh nói: "Anh chết rồi thì không gặp được nữa đâu". Tôi hỏi lại: "Vậy làm sao để em gặp anh?". Anh đáp: "Khi nào em trở thành mỹ hầu vương thì được". Sau đó, tôi bắt đầu theo cha học hầu kịch", Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ.

Lục Tiểu Linh Đồng và duyên may với hầu hí.

Xét về đam mê hầu kịch thì có lẽ Lục Tiểu Linh Đồng không thể bằng cha anh, không như ông nội Chương Ích Sinh cầm trên tay 5 đồng tới Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, không như cha Chương Tông Nghĩa thường xuyên trốn học đi xem kịch, không như anh trai Chương Kim Tinh đã theo cha học nghề từ năm 3 tuổi. Lục Tiểu Linh Đồng vẫn chỉ là một cậu bé nhút nhát, yếu ớt và không hứng thú lắm với nghệ thuật diễn xuất.

Huyết thống dòng tộc từ Mông Cổ

Bên cạnh sự cố gắng và nỗ lực, Lục Tiểu Linh Đồng cũng thừa nhận thành công đến với ông còn nhờ ở vận may: “17 năm ròng quay Tây Du Ký cũng là một may mắn lớn nhất cuộc đời tôi. Bạn so sánh giữa một nghệ sĩ cần mẫn chau chuốt một tác phẩm suốt 17 năm trời với một người thợ chỉ cần hơn 10 ngày sẽ thấy sự khác biệt”.

Lục Tiểu Linh Đồng kết luận: “Đời người chính là một vở kịch, người đạo diễn của cuộc đời đó chính là bạn”.

Ông cho rằng sự phấn đấu và may mắn giúp ông thành công.

Cũng tại buổi gặp gỡ truyền thông lần này, Lục Tiểu Linh Đồng thông báo trong thời gian tới ông sẽ tập trung cho quay phiên bản điện ảnh Tây Du Ký, mang tên Xin hỏi đường ở nơi đâu. Tác phẩm được quay bằng công nghệ 3D có sự hợp tác với phía nhà làm phim của Hollywood. Theo đó nghệ sĩ 58 tuổi một lần nữa thủ vai nhân vật Tôn Ngộ Không.

Ngoài ra, tại sự kiện lần này Lục Tiểu Linh Đồng còn tiết lộ về nguồn gốc gia đình ông: “Trong huyết quản của tôi mang dòng máu người Mông Cổ!”, Lục Tiểu Linh Đồng quả quyết khi đưa ra dẫn chứng trước tuyên bố đầy bất ngờ của mình.

Cuốn sách mới của Lục Tiểu Linh Đồng lần đầu được xuất bản bằng tiếng Mông Cổ.

Theo đó ông khẳng định tổ tiên ông mang quốc tịch Mông Cổ và từng sống ở phía Nam Trung Quốc từ thời mạt Thanh.

Được biết, buổi họp báo lần này của Lục Tiểu Linh Đồng nằm trong chuỗi hoạt động đọc sách do đơn vị truyền thông của Mông Cổ tổ chức. Sau sự kiện trên, nghệ sĩ sinh năm 1959 sẽ góp mặt tại lễ ra mắt tác phẩm Nghe Tôn Ngộ Không nói chuyện Tây Du phiên bản tiếng Mông Cổ.