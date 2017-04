Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công bất ngờ ngay sau khi đánh bom liều chết tại khu vực biên giới Syria-Iraq, bao vây một nhóm phe nổi dậy khiến Mỹ và Jordan phải vào giải cứu.

Các tay súng thuộc phe nổi dậy Quân đội Tự do Syria (FSA) do Mỹ hậu thuẫn

Các tay súng IS bao vây lực lượng phe nổi dậy mang tên Quân đội Tự do Syria (FSA) do Mỹ hậu thuẫn ở khu vực biên giới Syria-Iraq ngày 9.4, theo trang tin AMN (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Khoảng 20 xe tăng và xe bọc thép của Mỹ được điều động để chống trả đợt tấn công của IS.

Các nhân chứng cho hay chiến đấu cơ của Jordan cũng xuất hiện tại khu vực biên giới, nhưng chưa rõ có không kích IS hay không.

Hiện vẫn chưa rõ đây là hành động can thiệp quân sự quy mô nhỏ hay là chiến dịch nhằm đánh đuổi IS khỏi khu vực biên giới Syria-Iraq.

Cũng trong ngày 9.4, lực lượng quân sự Iraq cũng đập tan âm mưu đánh bom liều chết của IS ở khu vực biên giới với Syria, theo AFP.

Trong vòng 18 tháng qua, Iraq giành lại quyền kiểm soát hầu hết những thị trấn và thành phố ở tỉnh Anbar, gần biên giới với Syria.

Phúc Duy