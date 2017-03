Bộ tư lệnh quân đội Syria công bố video, ghi lại những cảnh quay lực lượng Tiger đang tiến hành giai đoạn tấn công IS tiếp theo ở vùng nông thôn phía đông Aleppo.

Bộ binh lực lượng Tiger trên đường tiến công

Trong video, lực lượng Tiger tập kích hỏa lực pháo binh ác liệt vào các vị trí của IS trước khi tiến hành cuộc tấn công chúng, thi thể và xe cộ IS rải khắp chiến trường sau khi quân đội Syria giải phóng hoàn toàn khu định cư.

Video ghi lại cảnh những người lính Syria đang rà phá, tháo dỡ bom xe tự sát của IS. Thị trấn Deir Hafer, căn cứ địa vững chắc của IS trên vùng nông thôn Aleppo được giải phóng khỏi lực lượng khủng bố, nhưng quân đội Syria vẫn chưa tiến vào được thị trấn, do toàn bộ các khu dân cư và đường xá dày đặc các loại bom mìn do IS cài đặt.

Lực lượng Tiger tiếp tục cuộc tiến công mãnh liệt trên vùng nông thôn phía đông Aleppo

NT

Nguyễn Thuận -