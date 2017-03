Lực lượng cảnh sát Iraq vẫn đang tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố cổ Mosul trước sự chống cự quyết liệt của các tay súng thánh chiến.

Lực lượng an ninh Iraq tại Mosul ngày 21/3. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/3, Tư lệnh lực lượng chống khủng bố (CTS) của Iraq, Trung tướng Abdul-Amir Yarallah cho biết các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giành thêm một số khu vực phía Tây Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau khi họ phải đối đầu với sự phản kháng mạnh mẽ từ các chiến binh hồi giáo IS dẫn đến thương vong nặng nề cho dân thường ở khu vực lân cận.

Trung tướng Abdul nói rằng giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa các lực lượng tinh nhuệ Iraq và các phần tử thánh chiến ở một số khu vực lân cận gần đó, khi họ tiến gần về phía Tây Mosul và trung tâm thành phố cổ Mosul, nơi có hàng ngàn dân thường được cho là đang bị mắc kẹt tại đó.

Lực lượng cảnh sát liên bang Iraq và Các lực lượng phản ứng nhanh nước này vẫn đang tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố cổ Mosul trước sự chống cự quyết liệt của các tay súng thánh chiến.

Cùng ngày, Phó Tư lệnh Liên quân chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq do Mỹ đứng đầu, Chuẩn tướng Matthew Isler cho biết lực lượng liên quân đã tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ người dân và sẽ điều tra thông tin về thương vong của dân thường trong một chiến dịch ở phía Tây thành phố Mosul hôm 17/3 vừa qua.

Trả lời phỏng vấn của Reuters qua điện thoại từ thủ đô Baghdad của Iraq, Tướng Isler nhấn mạnh: "Liên quân đã tiến hành mọi biện pháp khả thi để bảo vệ người dân không bị tổn thương. Liên quân tiếp nhận mọi cáo buộc một cách nghiêm túc và sẽ điều tra tất cả những cáo buộc đáng tin cậy".

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 25/3 cho biết liên quân do Mỹ cầm đầu đã tấn công một khu vực mà người dân và các quan chức địa phương nói rằng có tới 200 dân thường có thể đã thiệt mạng trong cuộc không kích này do các bị tòa nhà sụp đổ chôn vùi. Theo quân đội Iraq, 61 thi thể đã được lấy ra khỏi một tòa nhà bị phá hủy do IS gài mìn, nhưng không có dấu hiệu tòa nhà này bị không kích.

