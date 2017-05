Trong thông cáo báo chí, luật sư của Huyền My cho biết sẽ khởi kiện cô gái chỉ trích á hậu "tán tỉnh thiếu gia đã có bạn gái" nếu cô không xin lỗi trước 17h ngày 19/5.

Sự việc Á hậu Huyền My bị một tài khoản Facebook tố tán tỉnh bạn trai mình - một thiếu gia sinh năm 1997 và sống tại Hà Nội - gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Trưa 19/5, đại diện truyền thông của Huyền My gửi đi thông cáo báo chí, cung cấp những thông tin mới nhất sau khi gia đình Huyền My nhờ luật sư can thiệp.

Theo nội dung thông cáo, chiều 18/5 luật sư của Huyền My cùng thừa phát lại đã tới cơ sở kinh doanh của cô gái kia để tống đạt yêu cầu cô chấm dứt các hành vi vu khống.

Toàn bộ quá trình tống đạt đã được thừa phát lại ghi nhận lại bằng các nghiệp vụ mà pháp luật cho phép.

Huyền My trình diễn tại show của NTK Hoàng Hải. Ảnh: Việt Hùng.

Luật sư nhấn mạnh nếu trước 17h ngày 19/5, cô gái này không có đính chính và xin lỗi công khai, họ sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý vụ việc này. Luật sư không loại trừ khả năng khởi kiện ra tòa và gửi đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra.

Về phía cô gái, sau khi làm việc với luật sư, cô đã chỉnh sửa nội dung các dòng trạng thái trước đó liên quan đến Huyền My. Những status trước đây chỉ đích danh á hậu Huyền My được chỉnh sửa từ chữ “My” thành "em".

Cô gái tố cáo Huyền My chỉnh sửa các bài đăng trước đó trên Facebook. Ảnh: NVCC.

Những bức ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa cô gái này và Huyền Mỹ cũng được sửa bằng cách xóa tên Facebook “Nguyễn Trần Huyền My” và ảnh avatar.

Trước động thái trên, luật sư của á hậu 9X cho biết vẫn đang chờ đợi những phản hồi tích cực từ phía cô gái để làm căn cứ xem xét tiếp tục xử lý vụ việc. Luật sư cho biết câu chuyện ồn ào những ngày qua ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Huyền My, khiến cô không thể tham gia các sự kiện.

Trước đó, cô gái tố cáo Huyền My còn đưa ra thông tin bạn trai cô chính là người đã mua chiếc váy Huyền My mặc với giá 6.500 USD (khoảng 146 triệu) trong show diễn của NTK Hoàng Hải vào tối 13/5 tại Hà Nội.

Theo NTK Hoàng Hải, Huyền My và nhân vật thiếu gia sinh năm 1997 không thân thiết và đến cuối giờ người đẹp mới biết thông tin đấu giá từ thiện.

Bà Lan Phương, mẹ của Huyền My, khẳng định không có chuyện con gái liên lạc trước với người mua chiếc váy.

Minh Đức