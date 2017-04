Ông Gooi Soon Seng, luật sư của nghi phạm Indonesia trong vụ sát hại công dân Triều Tiên ở Malaysia, cho rằng công việc của ông khó khăn hơn khi các nghi phạm Triều Tiên được hồi hương.

"Việc các nghi phạm Triều Tiên được phép về nước không có lợi cho việc bào chữa cho cả nghi phạm Indonesia Siti Aisyah và nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương", Luật sư Gooi đánh giá khi trao đổi với VnExpress.

Ba nghi phạm Triều Tiên hôm 30/3 đã trở về Triều Tiên cùng thi thể ông Kim Chol, người bị nghi là Kim Jong-nam, trên chuyến bay MH360 của hãng Malaysia Airlines, sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ba nghi phạm Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam đã về nước. Ảnh: Reuters

Họ là Hyon Kwang-song, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Kim Uk-il, nhân viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo và Ri Ji-u, còn có tên là James.

Ông Khalid Abu Bakar, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia hôm 31/3 cho biết không có căn cứ để giữ ba nghi phạm Triều Tiên do liên quan đến vụ sát hại công dân có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Ông Khalid nói do những người này xuất hiện tại một số địa điểm trong camera an ninh ở sân bay, sau khi đã làm rõ thì họ được phép rời đi. Việc thả những người Triều Tiên được cho là nằm trong thỏa thuận với Bình Nhưỡng để đổi lấy sự trở về của 9 người Malaysia bị kẹt tại Triều Tiên.

Luật sư Gooi cho rằng ba nghi phạm Triều Tiên có thể giúp ông làm rõ lời khai mà Hương và nghi phạm Indonesia đưa ra giống nhau. Họ đều nói với cảnh sát mình bị dụ dỗ tham gia một trò đùa. Do đó, khi ba người này được thả, luật sư cần phải tìm ra bằng chứng độc lập xác nhận lời khai của Hương và Siti là đúng.

Người đàn ông có tên trên hộ chiếu ngoại giao là Kim Chol ngày 13/2 bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Malaysia từng khẳng định Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng Triều Tiên từ chối công nhận. Hai nữ nghi phạm Siti và Hương bị cáo buộc bôi hóa chất nghi là chất độc thần kinh VX lên người ông Kim.

"Chúng tôi sẽ phải đi tìm bằng chứng trên camera an ninh và nhân chứng xác nhận Siti và Hương bị lừa. Họ không biết chất lỏng họ bôi lên nạn nhân là chất độc", ông Gooi nói.

Đề cập tới vụ việc tương tự mà ông bào chữa trước đây, khi các nghi phạm chính của vụ án vắng mặt, luật sư Gooi cho biết nghi phạm liên quan phải chờ phiên tòa xét xử trong thời gian từ 18 tháng đến 36 tháng. Tuy nhiên ông Goo cho rằng tiến trình của vụ sát hại ông Kim có thể sẽ được các ủy viên công tố xúc tiến nhanh hơn, vì đây là một vụ án được nhiều người quan tâm.

Theo Việt Anh/Vnexpress