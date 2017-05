Dù xác định 5 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) không có vi phạm nhưng Sở GT-VT TP Cần Thơ vẫn thực hiện luân chuyển.

Ngày 4-5, nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ cho biết Thanh tra sở này đã triển khai quyết định luân chuyển 5 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) về nhận nhiệm vụ tại các phòng, ban của sở. Năm cán bộ này gồm các ông: Trần Phương Bình, nguyên Đội trưởng đội TTGT Ô Môn; Trần Văn Tài, nguyên Phó đội trưởng đội TTGT số 1; Trịnh Phước Sơn, nguyên Phó đội trưởng đội TTGT Cái Răng và Liêu Quới; Nguyễn Công Trạng, nguyên cán bộ đội TTGT Ninh Kiều; Lương Thanh Tuấn, nguyên cán bộ đội TTGT Ninh Kiều.

Trước đó, khi điều tra vụ án 7 cán bộ TTGT nhận hối lộ, Công an TP Cần Thơ đề nghị Sở GTVT luân chuyển 5 cán bộ TTGT nói trên. Nhưng kết thúc điều tra, công an xác định 5 cán bộ này không vi phạm pháp luật và cũng hết thời gian luân chuyển theo yêu cầu của công an. Sau đó, theo đề nghị của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, nhằm ngăn ngừa tiêu cực, 5 TTGT nói trên sẽ không được bố trí trở lại làm TTGT nên Thanh tra sở GT-VT luân chuyển 5 cán bộ này về nhận nhiệm vụ tại các phòng, ban của sở.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Viện KSND TP Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố về tội “nhận hối lộ” đối với 7 bị can nguyên là cán bộ TTGT thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ và 2 bị can khác là 2 tay “cò” nhận hối lộ đưa cho các TTGT. Những bị can bị truy tố, gồm: Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT); Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT quận Thốt Nốt); Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT huyện Phong Điền); Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 3, phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT số 3); Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình Thủy) và 2 “cò” là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Trần Tường An (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Bảy cán bộ thanh tra giao thông bị bắt: Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh, Đoàn Vũ Duy, Dương Minh Tâm, Nguyễn Trần Lưu, Trần Lập Pháp, Hồ Công Thiện (từ trái qua, từ trên xuống). (Ảnh do công an cung cấp)

Tổng số tiền các cán bộ TTGT nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng.

Năm bị can Duy, Tâm, Hoàng Anh, Cần và An bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Minh bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù; còn Pháp, Lưu, Thiện bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.

C.Linh