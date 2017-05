Ngày 2-5, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận bàn giao từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh đối tượng Trần Văn Vương (SN 1982, quê ở Lạc Thủy, Hòa Bình). Vương đang bị CAQ Hoàng Mai phát lệnh truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CQĐT, trong quá trình trốn truy nã, Trần Văn Vương liên tục thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Đáng chú ý, tên này bị bắt giữ khi có ý định chạy trốn sang Trung Quốc.

Từ bán trà đá thành thầy bói “đẳng cấp”

Theo tài liệu điều tra của CAQ Hoàng Mai, sau khi rời Hòa Bình, đối tượng Vương xuống Hà Nội bắt đầu bằng nghề bán trà đá vỉa hè để kiểm sống. Trong thời gian này, Vương có điều kiện tiếp xúc với nhiều người. Vốn thông minh, lại khéo ăn khéo nói nên Vương dễ dàng học lỏm được “cái hay” của thiên hạ, nhưng cũng dễ nhiễm thói hư, tật xấu.

Nhận thấy bán trà đá lời lãi chả được bao nhiêu, Vương quyết tâm chuyển nghề. Từ vốn liếng là những cuốn sách tướng số được Vương nghiền ngẫm đọc trong quãng thời gian ngồi bán trá đá, cộng với tài ăn nói khéo léo, Vương dễ dàng có được những vị khách đầu tiên của mình. Với công việc mới này, những mối quan hệ của Vương cũng dần “đầy” lên.

Đối tượng Vương từ bán trà đá thành thầy bói lừa đảo

Và cũng lạ một điều, đa phần những khách hàng của Vương khi đến xem Vương bói toán đều gật gù khẳng định tỷ lệ Vương “nhìn” thấy việc và đoán đúng lên tới 70%. Cũng từ đây, Vương bắt đầu tăng khả năng “chém gió” của mình đối với các con nhang đệ tử. Việc khoe khoang đủ thứ quan hệ vừa nhằm mục đích quảng cáo cho bản thân có thêm khách hàng đồng thời cũng là cái “vốn” để sau này Vương “câu” được những khách sộp hoặc lừa đảo thêm những người nhẹ dạ cả tin.

Giữa năm 2014, có một người đàn ông trung niên ở Hà Nội thỉnh thoảng có nhờ Vương xem bói. Sau những lần như vậy, cả hai bên dần trở lên thân tình. Trong một lần tâm sự, Vương biết được gia đình người đàn ông trên đang có một con trai đi nghĩa vụ cho một đơn vị trong Công an và có nguyện vọng được vào ngành. Vỗ ngực đôm đốp, Vương nói chuyện đó đối với mình quá nhỏ. Trước thái độ tự tin của Vương, người đàn ông trên tin sái cổ. Vương ra giá hữu nghị hơn 300 triệu đồng cho xuất biên chế chính thức trong lực lượng Công an. Mừng như mở cờ trong bụng, người đàn ông này về nhà gom tiền chuyển cho Vương để mong con trai sớm được vào ngành.

Chậm vài giây, “cá lớn” sẽ vượt biên

Nhằm củng cố niềm tin cho gia đình bị hại, Vương nói mang tiền đến giao cho mình tại gia đình bố mẹ nuôi của Vương ở quận Hoàng Mai. Tại đây, Vương đã nhận trước số tiền 100 triệu đồng, thỏa thuận số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi xong việc. Thời gian dài sau đó, nguyện vọng vào ngành Công an của gia đình người bị hại chẳng thấy động tĩnh. Khi gọi điện hỏi, Vương vẫn “chém” mọi việc đang nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, “kế hoạch” của Vương kéo dài gần 3 năm vẫn không đạt kết quả, buộc gia đình người bị hại phải làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Vương đến cơ quan Công an.

Quá trình tiếp nhận đơn tố giác và tổ chức điều tra, CQĐT CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Vương. Về phần gã thầy bói…lừa, anh ta bỏ trốn khỏi Hà Nội xuống Quảng Ninh. Tại đây, đối tượng liên tục di chuyển chỗ ở nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện, truy bắt. Thông tin về đối tượng truy nã cũng được CAQ Hoàng Mai chuyển đến, đề nghị sự phối hợp của Công an các địa phương.

Cuối tháng 4 vừa qua, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn sinh sống ở phường Hà Tu, TP Hạ Long. Nhận thấy đối tượng có nhiều khả năng đã phạm tội nơi khác “dạt” về đây để lẩn trốn, các trinh sát lập tức vào cuộc. Bí mật xác minh, các trinh sát xác định điều trùng hợp của người này với tấm ảnh đối tượng Trần Văn Vương đang bị CAQ Hoàng Mai, Hà Nội truy nã ngày 9-4 vừa qua. Kế hoạch vây bắt đối tượng được chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập, đảm bảo an toàn.

Chiều ngày 29-4, khi Vương đang ẩn náu tại một gia đình ở khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long, các trinh sát bất ngờ ập vào khống chế. Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng còn “tâm sự”, đang nung nấu ý định trốn đi xa và nếu không bị các trinh sát bắt giữ, có lẽ chỉ 1, 2 ngày tới, Vương đã bay nhảy ở bên kia biên giới.