“Chém” về khoản tiền 70 tỷ đồng , Lê Thanh Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của chùa Phước Hải tới 955 triệu đồng.

Chiều 20-3, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự, liên quan 2 đối tượng: Lê Thanh Vân (57 tuổi, thường trú ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai) và Ngô Ngọc Tuấn An (25 tuổi, thường trú số 34, đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa tháng 1-2017, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) tiếp nhận phán ánh của ông Lê Văn Bình, pháp danh Thích Tinh Thường (sinh năm 1965), trụ trì chùa Phước Hải (tọa lạc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) bị đối tượng lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng.

Theo trình bày của nạn nhân, ngày 12-2-2016, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên Samari, quê ở Đắk Lắk, đến chùa Phước Hải quay phim, chụp. Qua trò chuyện với trụ trì chùa Phước Hải, người đàn ông này giới thiệu có cha mẹ đang sinh sống tại Pháp, rất sùng bái đạo Phật và muốn đóng góp 70 tỷ đồng, để xây cất chùa Phước Hải, nên ông Bình vui mừng đồng ý. Theo đó, người đàn ông này cho số điện thoại di động, để trụ trì chùa Phước Hải thuận tiện trao đổi công việc.

Lê Thanh Vân cho lời khai tại cơ quan điều tra

Sau nhiều lần trao đổi điện thoại, người đàn ông tên Samari yêu cầu chùa Phước Hải chuyển tiền qua tài khoản số: 2003206094300, thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, để đóng phí làm hồ sơ nhận tiền tài trợ xây chùa(?).

Cụ thể, từ ngày 16-2 đến 8-3-2016, thay mặt chùa Phước Hải, ông Bình đã 39 lần chuyển tiền, tổng cộng 955 triệu đồng vào tài khoản trên. Sau đó, ông Bình nhiều lần liên lạc điện thoại với người đàn ông tên Samari, nhưng không được, nên đến Công an huyện Tịnh Biên trình báo vụ việc.

Qua báo cáo vụ việc của Công an huyện Tịnh Biên, ngày 9-3-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang (PC45) đã thành lập ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thành lập Ban chuyên án truy xét bí số 317L điều tra vụ án.

Theo nhận định của Ban Chuyên án, nhiều khả năng, đối tượng “ăn hàng” ở chùa Phước Hải sử dụng tên giả để gây án và đã chiếm đoạt tiền của nhiều chùa thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thông tin cung cấp từ Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban chuyên án 317L đã nhanh chóng xác định “tác giả” vụ lừa đảo chiếm đoạt 955 triệu đồng của chùa Phước Hải là Lê Thanh Vân, người xưng tên Samari (57 tuổi, thường trú ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) và Ngô Ngọc Tuấn An (25 tuổi, thường trú số 34, đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Theo đó, ngày 12-3-2017, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh đã bắt giữ Lê Thanh Vân, khi y đang ở tại nhà trọ Tuấn Phong, số 4, đường Lữ Gia, phường 9, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại cơ quan điều tra, sau hồi quanh co chối tội, Vân đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng của chùa Phước Hải, đồng thời khai nhận đang cùng Ngô Ngọc Tuấn An “múa mép”, để chiếm đoạt tài sản của 2 chùa Ngọc Nam (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và chùa Diệu Âm (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Đại tá Bùi Bé Năm cho biết: “Trên cơ sở lời khai của Lê Thanh Vân và đồng bọn, vụ án sẽ được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang điều tra mở rộng, bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đã gây tâm lý hoang mang cao độ trong các tăng ni, phật tử và quần chúng nhân dân, xâm hại nghiêm trọng giá trị tinh thần, tâm linh của Phật giáo…”.

Văn Đức