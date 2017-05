Chúng ta cùng so "tài" mẫu Honda CRF1000L Africa Twin và KTM 1090 Adventure R.

Trong khi cả hai Africa Twin và 1090 Adventure R đều sở hữu động cơ xi-la lanh đôi. Động cơ Parallel Twin làm mát bằng chất lỏng của Africa Twin sử dụng trục khuỷu 270 độ khác so với động cơ trục khuỷu 75 độ của 1090 Adventure R. Ngoài việc thiết kế nhỏ hơn, động cơ của Honda được đánh giá tinh nhuệ hơn so với KTM. Tỷ lệ nén của nó ở mức 10.0: 1, trong khi Adventure 1090 là 13.0: 1.

KTM mạnh mẽ hơn so với Honda. Khi lái ở chế độ Sport, 1090 Adventure R đạt công suất 101,2 mã lực ở 9.200 rpm và mô-men xoắn đạt 67,3 lb-ft tại 6.900 rpm. KTM cũng có các chế độ Off-Road, Street và Rain. Ở chế độ lái Rain và Off-Road, chiếc KTM 1090 Adventure R giảm tốc, đạt công suất 79,2 mã lực ở 8.100 rpm và mô-men xoắn đạt 54,1 lb-ft ở 6.700 rpm mang lại cho nó cảm giác bám ma sát hơn trên bề mặt bê tông trơn trượt hoặc điều kiện địa hình ẩm ướt.

So với KTM, chiếc Africa Twin giúp mọi thứ ở mức đơn giản, không chế độ lái nào có thể thay đổi phản ứng của động cơ. Động cơ 998 cc của Honda cho công suất 77,9 mã lực ở 7.500 rpm và mô-men xoắn cực đại đạt 61,3 lb-ft.

Cả hai chiếc xe đều có hộp số sáu cấp, chiếc Africa Twin sử dụng ly hợp dẫn động bằng cáp, trong khi 1090 Adventure R lại được sử dụng bộ ly hợp trượt PASC hoạt động bằng thủy lực. Cả hai bộ ly hợp đều bền và có cơ chế điều tiết tuyệt vời, nhưng bộ ly hợp của KTM là công cụ tuyệt vời để giảm tiếng ồn, hoạt động đòn bẩy của nó ít tuyến tính hơn và kết nối hơn so với Honda. Nhưng khả năng truyền dẫn của Honda lại mượt mà hơn.

Cả Honda và KTM đều hỗ trợ người lái với công nghệ kiểm soát lực kéo (TC). Honda có ba cấp độ TC, và TC cũng có thể dễ dàng tắt bằng cách bật một nút trên vỏ hộp số bên trái. Trong khi đó, công nghệ TC trên Africa Twin được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với Bosch, có sẵn trong tất cả bốn chế độ lái. Tuy nhiên, ở chế độ Off-Road, chiếc KTM cho phép bánh sau trượt gấp đôi tốc độ của bánh xe phía trước.

Còn công nghệ TC của Honda dường như chỉ hoạt động tốt nhất ở mức can thiệp thấp nhất. Hệ thống dường như cắt giảm sức mạnh quá dễ dàng, làm giảm khả năng bám đường của Africa Twin trên địa hình phức tạp và tạo ra một vài khoảnh khắc “đáng lo ngại” về sức mạnh giảm đáng kể khi leo lên đỉnh đồi.

Khung thép trellis mạ crôm của KTM phản ứng nhanh hơn khung thép đôi của Honda. Cho dù trên địa hình đồi núi hoặc trên đường, KTM khá ổn định và lái với độ chính xác cao hơn so với Honda mặc dù trục cơ sở 1090 Adventure R của 62,2 inch chỉ dài hơn 0,2 inch so với Africa Twin. Tuy nhiên, khung gầm của Africa Twin có trọng tâm thấp hơn, giúp nó thay đổi hướng nhanh chóng so với chiếc KTM.

Về trọng lượng, chiếc Honda CRF1000L Africa Twin nhẹ hơn, trọng lượng 248 kg, bình nhiên liệu chứa 19 lít, trong khi KTM 1090 Adventure R nặng 256 kg, bình xăng 23 lít.

Cả hai máy này đều có tính năng an toàn và tiện dụng hiện đại của ABS. Hệ thống hai kênh của Honda có công tắc bật/tắt tiện dụng để chỉ tách ABS phía sau để sử dụng ngoài đường. Hệ thống ABS tiên tiến hơn của Bosch 9M + 2 kênh của KTM cũng có thể tắt hoạt động của bánh sau bằng cách chuyển sang chế độ Off-Road và hệ thống cũng có thể được thiết lập để vô hiệu hóa hoàn toàn ABS ở cả hai bánh.

Các bảng hiển thị thông số ở cả hai xe đều dễ đọc và dễ quản lý. Bảng điều khiển theo chiều dọc của Dakar Rampage trên Honda Africa Twin được hiển thị các thông số như tốc độ, đồng hồ, chỉ số vị trí bánh răng, chỉ số TC, đo thời gian, nhiệt độ môi trường và nhiên liệu. Cụm thiết bị VDO của KTM 1090 Adventure R cũng hiển thị thông tin qua màn hình LCD.

Có thể nói, Honda CRF1000L Africa Twin là chiến binh off-road đặc biệt, tuy nhiên, hệ thống khung gầm và hệ thống treo của KTM 1090 Adventure R sẽ bổ sung điểm yếu của chiếc Honda, đặc biệt trong điều kiện địa hình xình lầy.

Tùy theo nhu cầu và phong cách lái của mỗi khách hàng để đưa ra lựa chọn đánh giá cho riêng mình. Tuy nhiên,khi đánh giá dòng xe adventure thì Africa Twin là một cỗ máy tuyệt vời, nhưng KTM sẽ nhỉnh hơn một chút.