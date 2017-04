Tính đến tối qua, trận lũ bùn ngày 1.4 tại miền nam Colombia đã làm hơn 234 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại.

Các nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mất tích ở Mocoa

Trận lũ bùn quét qua TP.Mocoa, thủ phủ tỉnh Putumayo, nam Colombia đã gây hậu quả kinh hoàng. Tờ Le Figaro ngày 2.4 dẫn thông tin từ Hội Chữ thập đỏ địa phương cho hay có ít nhất 234 người thiệt mạng, 202 người bị thương và 220 người mất tích. Con số thương vong có thể còn tăng lên vì nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận do đường sá hư hại, giao thông đình trệ. Chính quyền tỉnh Putumayo đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 2.4 viết trên mạng xã hội Twitter: “Lòng tôi hướng về các nạn nhân và gia đình họ”. Ông Santos đã đến khu vực xảy ra thiên tai kinh hoàng để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Quân đội đã được điều động để hỗ trợ việc sơ tán người dân, tìm kiếm nạn nhân và phân phát hàng cứu trợ.

Sau trận càn quét của lũ bùn, TP.Mocoa trở thành một bãi hoang tàn: đường phố không còn rõ hình hài do bùn, đá lấp đầy; xe cộ biến dạng, lăn lóc khắp nơi; điện, nước cúp gần như toàn thành phố… AFP dẫn lời ông Harvey Gomez kể về thời khắc kinh hoàng vào rạng sáng 1.4 (giờ địa phương): “Chúng tôi nghe một tiếng động lớn và ngày càng lớn hơn, như thể có một khối khổng lồ đang tiến lại gần. Cả nhà tôi liền chạy ra ngoài”. Gia đình ông Gomez đã rất may mắn được an toàn dù ngôi nhà của họ giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Trong khi đó, nhân chứng Lina Marcela Morales cho biết có đến 5 người thân trong gia đình bị kẹt lại vì lũ đến khi họ đang ngủ nên không kịp chạy. Cư dân địa phương Hernando Rodriguez, 69 tuổi thì buồn rầu nói: “Rất nhiều người không có tin tức của người thân, nhà cửa thì không còn. Chúng tôi không thể tưởng tượng được những gì vừa xảy ra”.

Lũ bùn đã cuốn theo nhiều nhà cửa, xe cộ, cây cối và ít nhất 2 cây cầu, gây thiệt hại nghiêm trọng tại 17 quận của Mocoa. Các chuyên gia giải thích nguyên nhân của trận lũ bùn là do mưa lớn kéo dài khiến mực nước của 3 con sông Mocoa, Mulato và Sangoyaco đồng loạt dâng rất nhanh. Đây là hậu quả của hiện tượng El Nino, vốn gây lụt lội nghiêm trọng tại nhiều quốc gia của châu Mỹ Latin. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ngoài Colombia là Peru (101 người thiệt mạng, 900.000 người bị ảnh hưởng), Ecuador (21 người thiệt mạng, 1.280 người bị ảnh hưởng).

Lở đất ở Indonesia

Tính đến hôm qua, vụ lở đất ngày 1.4 tại quận Ponorogo thuộc đảo Java, Indonesia đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng, 28 người mất tích và 17 người bị thương, theo AFP. Chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy cơ lở đất, lụt lội và cho sơ tán dân cư do mưa to từ nhiều ngày trước đó nhưng nhiều gia đình đã ở lại để thu hoạch gừng. Sáng 1.4, bùn đất từ khu đồi cao đã ập xuống, chôn vùi hàng chục ngôi nhà dựng ở chân đồi. Quân đội và cảnh sát đã được huy động để tham gia đào bới tìm kiếm nạn nhân.

Lan Chi