Sáng hôm thứ Hai (6/3), tập đoàn Lotte cho biết 4 cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc bị chính quyền địa phương đóng cửa sau khi bị thẩm tra.

Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của tập đoàn Lotte và là tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc với doanh thu năm 2015 lên tới 2,6 tỷ USD. Tại Trung Quốc, Lotte sở hữu khoảng 115 cửa hàng, tính đến tháng 1/2017.

Đại diện của Lotte Mart cho biết hai cửa hàng ở tỉnh Đan Đông, Thường Châu và hai địa điểm khác đều bị đóng cửa sau khi chính quyền mở cuộc điều tra vào tuần trước. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra không được công bố rõ ràng.

Quyết định đóng cửa này được Chính phủ Trung Quốc đưa ra ngay sau khi tập đoàn Lotte International Co Ltd đồng ý đổi đất với chính quyền Seoul để quân đội nước này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối việc lắp đặt hệ thống tên lửa này do họ cho rằng hệ thống radar của Hàn Quốc có khả năng thâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.

Seoul chỉ trích động thái trên và coi đây là hành động phân biệt đối xử.

Ngay sau đó, cổ phiếu của bộ phận Lotte Shopping thuộc Lotte Mart giảm 2%. Hôm thứ Năm tuần trước, bộ phận thuế của Lotte Duty Free cho biết một cuộc tấn công mạng sử dụng các địa chỉ IP của Trung Quốc đã đánh sập trang web của công ty. Sự cố này hiện đã được khắc phục.

Trong một diễn biến khác, hôm thứ Năm tuần trước Bộ Du lịch Trung Quốc hướng dẫn các công ty du lịch tại Bắc Kinh ngưng các dịch vụ dẫn tour đến Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 15/3. Lệnh cấm này được đưa ra ngay sau khi Lotte đồng ý đổi đất với chính phủ Hàn Quốc.

Cổ phiếu các công ty vận tải hàng không, mỹ phẩm, du lịch nhanh chóng tụt dốc vào hôm thứ Sáu tuần trước và sáng thứ Hai tuần này.

Căng thẳng được đẩy lên cao hơn khi Trung Quốc hủy lời mời Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Joo Hyung-hwan đến dự Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao. Ngay sau đó, ông Joo Hyung-hwa phản ứng dữ dội đối với việc làm trên và hứa sẽ đòi lại công bằng cho các công ty Hàn Quốc: "Chúng tôi sẽ hành động dựa trên luật quốc tế đối với bất kỳ hành động nào vi phạm Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hoặc hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Trung Quốc".