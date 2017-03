Bất ngờ kiểm tra xe ô tô đi qua địa bàn, Công an Long An phát hiện trên xe có một lượng ngoại tệ lớn và hơn 21 kg kim loại màu vàng nghi là vàng miếng.

Ngày 4/3, Công an huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) xác nhận thông tin và cho biết đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ hai người đàn ông sử dụng ô tô vận chuyển lượng lớn ngoại tệ và hàng chục kg kim loại màu vàng nghi là vàng miếng.

Trước đó, ngày 28/2, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên tỉnh 819, Công an huyện Mộc Hóa phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát TP.HCM có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng này yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 triệu Nhân dân Tệ, hơn 120.000 Ringgit (tiền Malaysia), hơn 300.000 Đài tệ (tiền Đài Loan), hơn 7,5 triệu Won (tiền Hàn Quốc).

Bất ngờ hơn, cũng trên xe này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn 21kg kim loại có màu vàng nghi là vàng miếng .

Được biết, chiếc xe trên do ông T.M.T (SN 1986) và ông N.T.N (SN 1985, cùng ngụ tỉnh An Giang) điều khiển. Khi được yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan về số ngoại tệ, kim loại nghi là vàng miếng trên, hai đối tượng này đều không thể thực hiện.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Sơn