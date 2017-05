Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã tiếp nhận và cấp cứu cho 60 công nhân thuộc Công ty TNHH Texray (cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An) nghi do ngộ độc thực phẩm.

Chị Nguyễn Thị Kim Khánh (công nhân Công ty TNHH Texray) cho biết, sau khi ăn cơm được một lúc, chị cảm thấy chóng mặt, buồn nôn nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo các công nhân làm việc tại Công ty TNHH Texray, công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc nên có hơn 1.000 công nhân. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, hàng trăm công nhân dùng bữa trưa tại công ty với các món cơm, cá lóc chiên, canh chua và giá xào. Khoảng 1 tiếng sau thì nhiều người trong số đó có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở nên phải nhập viện cấp cứu, một số khác có biểu hiện nhẹ hơn nên không đến bệnh viện. Ngoài ra, nhiều công nhân ăn cơm chay cũng có biểu hiện tương tự. Tính đến 16 giờ cùng ngày, có 60 trường hợp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An trong tình trạng mệt mỏi, nằm li bì. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, sau khi thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, truyền nước, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định. Hiện các bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tình hình sức khỏe tại bệnh viện. Bùi Giang (TTXVN)