Theo Express, có khoảng 3.500 nghi can khủng bố đang ẩn náu trên khắp nước Anh nhưng các cơ quan chức năng lại chỉ có năng lực theo dõi, giám sát một phần nhỏ trong số họ.

Số lượng nghi can khủng bố đang sống ngoài vòng pháp luật trên khắp nước Anh gia tăng khiến London như ngồi trên đống lửa.

Số lượng nghi can khủng bố cần bị theo dõi, giám sát ở Anh đã tăng gần 3.500 nghi can so với con số 3.000 người năm 2015.

Trong số này, có khoảng 400 nghi can khủng bố từng được tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS) đào tạo và đã trở về nước từ các vùng chiến sự khốc liệt như Syria và Iraq.

Mặc dù cảnh báo ngày càng tăng về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công "sói đơn độc" tương tự vụ khủng bố ở Westminster hôm 22.3, theo một báo cáo mới nhất của Văn phòng Nội cách thì năng lực giám sát, kiểm tra những kẻ bị tình nghi là khủng bố tại các cảng và sân bay năm 2016 của các lực lượng an ninh Anh được cho là đã giảm đáng kể so với năm 2015.

Cảnh sát phong tỏa Westminster sau vụ khủng bố chiều 22.3

Số người bị bắt vì nghi ngờ có âm mưu tấn công khủng bố trên đất Anh cũng giảm 8%. Năm 2016, có 260 vụ bắt giữ liên quan đến các cáo buộc khủng bố, so với 282 người bị bắt năm 2015. Trong số 260 người bị bắt giữ năm 2016 có 96 người đã bị kết tội.

Trong khi đó, 72 tên khủng bố đã được trả tự do từ các nhà tù năm ngoái và đang lảng vảng trên đường phố.

Hiện trường vụ khủng bố ngày 22.3

Trong số 72 kẻ vừa được thả, có 46 người được trả tự do sau khi đã mãn hạn tù còn 26 người khác được thả vì hết hạn tạm giam trước khi bị kết tội.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một kẻ khủng bố "sói đơn độc" chiều 22.3 vừa thực hiện vụ tấn công kinh hoàng cướp đi mạng sống của ít nhất 4 người và làm 40 người khác bị thương.

Kẻ tấn công lái chiếc xe Hyundai lao vào đám đông người đi bộ trên cầu Westminster, rồi lao vào cổng tòa nhà quốc hội Anh, trên tay cầm con dao dài 20cm và đâm một cảnh sát mặc thường phục trước khi bị bắn hạ.