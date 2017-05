Sáng ngày 11/5 tại khu vực chợ Lương Văn Can (thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), người phụ nữ bán thịt lợn đã bị "đối thủ" hắt luyn trộn chất thải lên người và sạp thịt vì cho rằng chị này bán phá giá, thấp hơn giá bán thông thường.

Clip sạp thịt lợn bị hắt luyn trộn chất thải khiến nhiều người bức xúc. Nguồn: Facebook

Theo tìm hiểu, chủ hàng thịt lợn là chị Phạm Thị Hòa, (sinh 1993, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy), chị cũng bị chất thải bắn vương lên cả vùng đầu, mặt.

Liên hệ với chị Hòa, được biết, sáng ngày 11/5, gia đình chị mổ 2 con lợn từ quê rồi đem ra bày bán tại ki ốt. "Do thời gian gần đây, giá lợn đang trong thời gian thấp điểm. Lợn nuôi đến kỳ xuất chuồng mà không có người mua nên tôi cùng em gái giết mổ đem ra chợ bán. Tuy nhiên, sáng 11/5, khi tôi vừa bày bán thì có hai người phụ nữ chạy xe máy qua, cầm theo ca luyn trộn chất thải hất thẳng vào sạp thịt, kèm theo lời đe dọa".

Bị bất ngờ, chị Hòa chỉ còn biết thẫn thờ ngồi nhìn sạp thịt đã bị trộn bẩn, sau đó chị đã báo sự việc này với công an phường Máy Tơ.

Chị Hòa cũng cho biết, trước đó chị thường bán cá tôm ở chợ và thời gian gần đây mới mang thịt lợn của gia đình từ quê lên bán với giá 50.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính được cho là do chị Hòa đã bán thịt lợn với giá thấp hơn giá bán thông thường ở chợ, do vậy đã xảy ra mâu thuẫn với 1 tiểu thương. Cho rằng chị Hòa đã bán phá giá, đối thủ đã "hắt luyn trộn chất thải để dằn mặt".

Chị Hòa thẫn thờ ngồi bên sạp thịt lợn bị đổ đầy luyn trộn chất thải. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Phượng, tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can cho hay, hiện chợ Lương Văn Can có hơn 20 hộ đều cùng kinh doanh thịt lợn, sự việc trên khiến ban quản lý chợ cùng các hộ kinh doanh khác đều bức xúc và đã nhanh chóng báo cáo Công an phường và UBND phường Máy Tơ.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Máy Tơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ việc. Liên hệ với ông Phạm Văn Thạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ cho biết, đã nắm nhanh vụ việc, đồng thời UBND phường chỉ đạo lực lượng CAP xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT của chợ.

"Dù thiệt hại vật chất là không đáng kể nhưng hành vi đổ chất thải vào hàng thịt lợn là không thể chấp nhận, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung tay giúp đỡ bà con nông dân...", ông Thạo khẳng định.

Định Nguyễn, Theo Thời Đại