Một nhóm người đã tìm đến nhà 2 người phụ nữ bán tăm bị hành hung ở Sóc Sơn để hỏi thăm và đưa quà, xin lỗi nhưng không được gia đình chấp nhận.

Bà Phúc và chị Bảy bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con trên đường đi bán tăm ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Sáng 26/7, bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, trưa 25/7, có 5 người phụ nữ tìm đến nhà bà và tự nhận là người thân của những người đã hành hung bà ở Sóc Sơn vì nghi bắt cóc trẻ con.

“Họ mang theo dây sữa, túi đường và 1 cái phong bì nói làm quà thăm hỏi và gửi lời xin lỗi. Họ có nói chuyện và yêu cầu gia đình rút đơn về để 2 bên tự giải quyết nhưng gia đình tôi không đồng ý”, bà Phúc chia sẻ.

Bà Phúc cho biết thêm, sáng 25/7, công an huyện Sóc Sơn cũng về trực tiếp nhà bà để làm việc và tiếp tục lấy lời khai. Gia đình bà cũng đã gửi đơn lên công an huyện Sóc Sơn để mong làm rõ sự việc.

“Tôi chỉ mong pháp luật sớm làm rõ sự việc để trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Những người gây ra vụ việc phải chịu sự trừng trị nghiêm của pháp luật để làm gương cho những người khác, không thể tự nhiên vô cớ hành hung chúng tôi rồi xin lỗi là xong”, bà Phúc bày tỏ mong muốn.

Trao đổi thêm với PV, anh Quản Trung Dũng – chồng chị Bảy cho biết, hiện chị Bảy đã chuyển về bệnh viện huyện Mỹ Đức để tiếp tục điều trị.

“Tình trạng vợ tôi bây giờ vẫn chưa có nhiều tiến triển. Lúc nào cũng kêu đau nhức, tinh thần thì hoảng loạn, thi thoảng lại la hét khi thấy người lạ vào phòng. Tối các bác sĩ phải cho uống thuốc ngủ mới ngủ được”, anh Dũng chia sẻ.

Theo anh Dũng, cũng trong trưa 25/7, có một nhóm người phụ nữ nhận là người thân của nhóm người hành hung chị Bảy ở Sóc Sơn vào bệnh viện huyện Mỹ Đức mang theo quà và phong bì gửi lời hỏi thăm gia đình. Tuy nhiên, gia đình anh Dũng không chấp nhận.

“Tôi có nói với họ là bây giờ đã quá muộn để xin lỗi rồi. Lúc vợ tôi nằm viện ở Sóc Sơn thì họ không có động thái gì. Bây giờ, gia đình tôi đã làm đơn gửi công an thì cứ để công an giải quyết. Vả lại, tôi có biết họ là ai đâu mà dám nhận tiền, nhỡ sau này công an làm rõ vụ việc, không phải người nhà họ thì tôi biết tìm ai mà trả”, anh Dũng nói.

Trước đó, trưa 22/7, chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) trên đường đi bán tăm gây quỹ từ thiện tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị người dân bắt giữ và hành hung gây thương tích nặng.

Khi chào bán tăm, chị Bảy có gọi một cháu bé chơi ở sân để hỏi xem bố mẹ có nhà không. Thấy người lạ hỏi chuyện cháu bé, hàng xóm đã vu cho 2 người phụ nữ là bắt cóc trẻ con. Nhiều người dân đã lao vào hành hung dã man chị Bảy và bà Phúc.

Công an Sóc Sơn sau đó đã vào cuộc xác minh và kết luận, chị Bảy và bà Phúc không có hành vi bắt cóc trẻ con.