Tài xế chở khách dịch vụ khai do bị dọa đánh nên mới dùng súng đe dọa "xử" tài xế taxi Mai Linh ngay trước khu phòng trọ ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Ngày 25-7, Công an quận Gò Vấp cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tuân (SN 1984; quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi dùng súng đe dọa bắn người.

Liên quan đến vụ việc, công an đang giám định 2 khẩu súng thu được từ Tuân để điều tra.

Nguyễn Hữu Tuân tại cơ quan công an

2 khẩu súng ngắn công an thu giữ tại phòng trọ của Tuân

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai thuê trọ ở hẻm 350 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp và hiện là tài xế chở khách dịch vụ.

Khoảng 9 giờ ngày 24-7, Tuân điều khiển ô tô chở con đi học rồi quay về phòng trọ chuẩn bị đón khách. Lúc này, anh N.B.Q. (SN 1982; ngụ quận Gò Vấp) – tài xế taxi của hãng Mai Linh - đậu xe bít hết lối vào hẻm nên Tuân yêu cầu anh Q. dời đi chỗ khác thì hai bên xảy ra cự cãi.

Bực tức, Tuân xuống xe, cầm súng ngắn đến gí thẳng vào kính xe dọa bắn anh Q. Khi thấy mọi người nhìn, Tuân mới lên xe rời đi.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường 6 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngay trong ngày, lực lượng công an tìm đến phòng trọ của Tuân nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 con dao tự chế trong xe và 2 khẩu súng được tàu xế này giấu trong sọt rác trước cửa phòng trọ.

Làm việc với công an, Tuân khai do bị anh Q. dọa đánh nên mới dùng súng dọa bắn. Còn 2 khẩu súng ngắn màu đen là Tuân mua trên mạng với mục đích bán kiếm lời.

Tin-ảnh: Sỹ Hưng