Bị “quê” trước bạn nhậu, gã chồng vũ phu bực tức lên cằn nhằn và đánh, xô vợ đập đầu vào tường, tử vong.

Nghi can Thiện

Ngày 16/4, Công an quận 9 (TP.HCM), cho biết đang tạm giữ Đoàn Đức Thiện (SN 1984, ngụ huyện Ngọc Điển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Nạn nhân là chị N.T.N.M (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), vợ Thiện.

Theo lời khai của gã chồng vũ phu, Thiện và chị M là vợ chồng, sống tại khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Chiều ngày 28/3, 2 vợ chồng cãi nhau về chuyện đi thuê phòng trọ khác để ở nên Thiện đã đánh chị M khiến người chị có nhiều vết bầm. Tuy nhiên, sau đó cả 2 làm lành với nhau.

Khoảng 18h chiều tối 10/4, Thiện và chị M về quê ngoại ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chơi rồi trở lại TP.HCM. Sau khi ăn uống xong, Thiện đi qua nhà bạn ở quận Thủ Đức để lấy chìa khóa nhà thì gặp nhóm bạn đang nhậu nên đã ngồi lại.

Có hơi men trong người, cả nhóm của Thiện thấy chưa “đủ đô” nên tiếp tục kéo ra quán nhậu. Nhậu ngà ngà say, Thiện dẫn 3 người bạn về phòng trọ của mình ở khu phố 5, P. Tăng Nhơn Phú để nghỉ.

Về phòng, Thiện gặp em ruột là Đoàn Hoàng Nghi đang nhậu cùng nhóm bạn ở phòng trọ của mình nên cùng nhóm bạn mình vào nhậu chung với mọi người.

Trong lúc nhậu, chị M lúc này đang ngủ trên lầu 1 của ngôi nhà xuống nhắc nhở, lúc này khoảng 1h30’ ngày 11/4.

Ít phút sau đó, nhóm bạn nhậu của Thiện và mọi người giải tán. Thiện bực tức vì bị "quê" mặt trước bạn bè mình đã lên lầu cự cãi lớn tiếng với chị M. Không kìm chế, Thiện đã đánh, dùng tay đẩy mạnh khiến vợ té đập đầu vào vách tường ngã xuống sàn nhà.

Chị M. ngồi dậy bật khóc, Thiện bỏ xuống tầng triệt. Khi quay lên Thiện thấy chị M nằm bất động, toàn thân tím tái nên hô hoán cho hàng xóm. Chị M được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, chị đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Vì nghi ngờ nên phía bệnh viện đã thông báo cho Công an quận 9.

Nhận tin báo, Công an quận 9 và Viện Kiểm sát nhân dân quận 9 có mặt lấy lời khai những người có liên quan. Khám bên ngoài thi thể chị M, Công an cũng không thấy dấu hiệu gì nên nhận định chị M chết do bệnh lý.

Công an đã làm việc với Thiện nhưng bước đầu y khai không biết gì về nguyên nhân vợ tử vong. Thậm chí, Thiện còn khóc lóc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thương xót.

Tuy nhiên, theo kết quả của lên trung tâm pháp y TP.HCM, chị M tử vong do đầu va đập nhiều lần, đa chấn thương phần mềm, trên người có nhiều vết bầm. Cuối cùng Thiện đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vũ phu, dẫn tới cái chết của vợ.

Nguyễn Tuấn