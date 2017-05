Sau khi giết vợ, người đàn ông dùng liềm sắt phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh rồi bỏ xuống bồn cầu phi tang. Người này nói không ra đầu thú từ đầu vì muốn sống để nuôi con.

Ngày 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra PC 45 (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khai quật hầm bồn cầu trong nhà Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).

Người đàn ông 38 tuổi được xác định là nghi can sát hại chính vợ mình là chị Phạm Thị Thuần (35 tuổi) vào 4 năm trước.

Nguyễn Trung Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: G.N.

Kết quả, công an thu được ở hầm bộ xương người, dao Thái Lan, liềm sắt, quần dài nam, quần áo nữ và vòi tắm hoa sen. Trong đó, bộ xương người phân hủy gần hết, phần xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, xương cánh tay trái có vết đứt nghi bị chém.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Hoàng nói 4 năm trước, anh ta thấy vợ có tình cảm với người thợ hồ nên giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Khi cự cãi lên đỉnh điểm, chị Thuận dùng gậy gỗ tràm lao vao đánh chồng.

Lúc này, Hoàng kháng cự, tước được gậy từ tay vợ sau đó dùng vật này đánh lại làm Thuận tử vong. Khi vợ chết, Hoàng dùng liềm cắt thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh rồi bỏ xuống hầm bồn cầu phi tang.

Anh ta cũng khai nhận đã bỏ toàn bộ quần áo dính máu cùng hung khí gây án xuống đó.

Nghi can giết người nói anh ta hối hận trước cái chết của vợ. Tuy nhiên, anh không có ý định ra đầu thú mà phi tang xác vợ để được sống và chăm sóc con nhỏ.

Một cán bộ điều tra cho biết, Hoàng đã bật khóc khi nhắc đến con nhỏ. Nghi can mong được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội đoàn tụ với con.

Trước đó, ngày 11/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã quyết định bắt giữ Nguyễn Trung Hoàng để phục vụ điều tra. Người này bị bắt sau nhiều lần công an mời lên làm việc về sự mất tích của chị Thuần.

Theo công an, ngày 14/3, chị gái nạn nhân là bà Phan Thị Minh đến công an khai báo về sự mất tích của Thuần. Người này nói với công an về khả năng Thuần bị sát hại và cung cấp các thông tin cho nhà chức trách.

Hoàng được công an mời lên làm việc và người này sau đó khai nhận sát hại vợ, phi tang xác.

Vụ việc xảy ra tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thiên Sơn.

Ngọc An