Trưa 24.3 phát hiện thi thể vợ Chánh tòa Hình sự tỉnh Gia Lai bị phi tang dưới giếng, chiều cùng ngày nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982) đã được công an vận động ra đầu thú.

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 24.3, đại tá Đỗ Ngọc Viên - Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã Ia Blang (Chư Sê) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc D (37 tuổi, giáo viên dạy văn đang công tác tại Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê; vợ của ông Giáp Bá Dự - Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Gia Lai). Chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, trú xã Ia Blang, Chư Sê) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể bà D.

Thông tin từ báo CAND cho biết: Trước đó - chiều 23.3, bà D lái xe máy vào thôn 6, xã Ia Blang (huyện Chư Sê) để trả sổ đỏ cho Tùng (trước đó, bà D có cho Tùng mượn 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng). Đến ngày hôm sau không thấy bà D về nên người nhà đi trình báo bà D mất tích.

Theo ông Hà Đình Thủy - Chủ tịch UBND xã Ia Blang, vào khoảng 9h sáng 24.3, ông được Công an xã báo cáo về việc bà D mất tích nên đã huy động 10 người tìm kiếm. Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện dưới giếng nước khô ở thôn 6 (Ia Blang) có bao tải với nhiều biểu hiện nghi ngờ. Cho người trèo xuống kiểm tra và phát hiện thi thể bà D với nhiều vết bầm tím.

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi. Ảnh: CAND

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can là Nguyễn Thanh Tùng (nhà cách giếng khoảng 500m), nhưng Tùng cố thủ, trốn trong rẫy. Đến khoảng 15h30 chiều 24.3, Công an huyện tích cực vận động và Tùng đã ra đầu thú.

Ông Thủy cho biết, Tùng có 6 người con và hiện vợ đang mang bầu đứa thứ 7. Gia đình nghi phạm có hoàn cảnh khó khăn.

Nạn nhân được đưa về nhà an táng. Ảnh: CAND

Theo Người Đưa Tin: Tại cơ quan công an, Tùng khai vay của bà D 150 triệu đồng (thế chấp sổ đỏ) để đáo hạn ngân hàng. Chiều 23.3, Tùng gọi điện cho bà D mang sổ đỏ đến nhà tại thôn 6, xã Ia Blang để đưa lại số tiền đã vay. Với ý định "quỵt" nợ, Tùng đã ra tay sát hại nạn nhân và phi tang xác xuống giếng cách nhà khoảng 500m.

Một lãnh đạo TAND tỉnh Gia Lai cho biết, gia đình ông Dự (chồng bà D) trước ở huyện Chư Sê, cách đây 5 năm, ông Dự giữ chức vụ Phó chánh án TAND huyện Chư Pứh và sau đó được điều động ra TP.Pleiku làm việc. Hơn 2 năm nay, ông Dự giữ chức Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Gia Lai và chuẩn bị tái nhiệm.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.