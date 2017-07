Đến làm việc ở trung tâm điện máy mới được 1 ngày, Huy bị quản lý và nhân viên cũ ức hiếp, nổi máu “điên”, thanh niên lấy dao đâm gục nạn nhân.

Công an có mặt ghi nhận vụ việc

Ngày 26.7, thông tin từ Công an quận 12, TP.HCM cho biết đã bàn giao nghi can Trịnh Văn Huy (30 tuổi) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng 25.7, anh T.V.N. (36 tuổi, quê Quảng Nam), là quản lý trung tâm điện máy trên đường Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) chạy xe đến chỗ làm, khi vừa tới nơi anh N. bị thanh niên đi bộ lao tới dùng dao đâm gục khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đối tượng bị người dân khống chế giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai là Trịnh Văn Huy. Bước đầu, Huy khai nhận gây ra vụ việc là do quản lý và nhân viên của trung tâm điện máy ức hiếp.

Theo đó, thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm, Huy được giới thiệu đến trung tâm điện máy do anh N. làm quản lý để làm việc. Công việc của Huy là dán tờ rơi quảng cáo, phụ vận chuyển giao hàng cho trung tâm điện máy với mức lương 6 triệu đồng/tháng và được bao ăn ở. Huy được bố trí ở cùng phòng trọ với 5 nhân viên khác của trung tâm điện máy và cách nơi làm việc khoảng 500m.

Khuya 24.7, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, Huy trở về phòng trọ tắm rửa với dự định sau đó đi ăn mì gõ cho đỡ đói. Tuy nhiên, khi tắm xong, Huy phát hiện cửa phòng trọ đã bị nhóm đồng nghiệp khóa bên ngoài.

Ôm bụng đói nằm trong phòng trọ chờ đợi hàng tiếng đồng hồ thì nhóm bạn cùng phòng về nhưng không mở cửa mà đứng bên ngoài chọc tức Huy. Bực tức, Huy lớn tiếng và dùng ghế đập bể tủ kính ở góc phòng. Lúc này, một người ở cùng phòng trọ mới chịu mở cửa.

Vụ việc Huy đập phá phòng trọ được nhóm nhân viên báo cho quản lý N. và một quản lý khác tên Lai. Cả hai người này sau đó có mặt, đấm đá vào người Huy. Quản lý N. nói với Huy chính anh ta đã kêu nhóm nhân viên khóa cửa nhốt Huy đồng thời tuyên bố đuổi việc, vứt ba lô, quần áo Huy ra đường.

Bị 2 quản lý đánh, Huy gượng đứng dậy nói với quản lý N.: “Anh cư xử như vậy thì thôi em không làm nữa, nhưng anh phải trả lại CMND cho em để em đi làm chỗ khác”. Tuy nhiên, nam quản lý N. thông báo sáng mai đến trung tâm điện máy sẽ giải quyết.

Suốt đêm 24.7 Huy lang thang ngoài đường và ngồi nhậu một mình tại quán nhậu. Trong lúc nhậu, Huy lén lấy con dao của quán giấu trong người.

Sáng 25.7, Huy đến trung tâm điện máy chờ, khi thấy quản lý N. vừa chạy xe đến đã lao tới rút dao đâm gục khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.