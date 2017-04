Tại cơ quan công an, hai cô gái gây tai nạn rồi 'vứt' cụ ông ở nghĩa trang đã nói ra lý do không thể chấp nhận được để biện minh cho hành động đáng bị phê phán của mình.

Đại diện Công an huyện Lộc Hà trao đổi với PV

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày, cơ quan điều tra đã xác định được hai cô gái gây tai nạn rồi "vứt" cụ ông ở nghĩa địa đều trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an huyện Nghi Xuân, công an xã Cương Gián vừa triệu tập 2 cô gái gây tai nạn bỏ trốn, đến Công an huyện Lộc Hà phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, vào ngày 8/4, nhận được tin báo Công an xã Phù Lưu, tại thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xảy ra vụ tại nạn, người gây tai nạn là hai cô gái trẻ tuổi. Sau khi gây tai nạn, hai cô gái này đã định bỏ đi, nhưng chịu sự áp lực của người dân nên phải chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn, hai cô gái này lại thả nạn nhân xuống cạnh một nghĩa trang rồi bỏ trốn.

Nạn nhân là ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi) trú xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được hai cô gái trên đều trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Chiếc xe mà 2 cô gái điều khiển

Chiều ngày 12/4, Công an huyện đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián triệu tập hai đối tượng về trụ sở Công an huyện Lộc Hà để phục vụ công tác điều tra, ông Hùng nói.

Hai cô gái được xác định Nguyễn Thị Vân (SN 2000) quê ở thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh và Phan Thị Yến (SN 2001) cùng xã với Vân. Cả hai đều là học sinh Trường THPT Nguyễn Đổng Chi, huyện Lộc Hà. Lúc gây tai nạn Vân cũng bị thương phải đến bệnh viện huyện Nghi Xuân băng bó.

Tại cơ quan điều ra, hai em cô gái này đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết lúc trên đường chở ông Thanh đi cấp cứu thì ông này dãy dụa đòi xuống nên đã thả ông nghĩa địa rồi bỏ đi.

Chiếc xe gây tại nạn nhãn hiệu Jupiter hãng YAMAHA mang BKS 38N 08924 diện đang được thu giữ tại Công an huyện Lộc Hà.

Phan Quyên