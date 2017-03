Nghi can khai nhận do ấm ức vì bị vợ chồng anh trai cấm cản chuyện hôn nhân nên cầm dao nhọn đâm chết chị dâu, rồi truy đuổi và đâm chết anh trai.

Như tin tức đã đưa, trưa 15/3, ông Lò Văn Thêm, Bí thư Đảng bộ xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xác nhận vào tối 14/3 trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ trọng án kinh hoàng, theo tin tức trên báo NĐT.

Nạn nhân là 2 vợ chồng ông Đèo Văn Th. (SN 1966) và bà Lìu Thị Th. (SN 1968) – cùng trú tại bản Hợp 1, xã Bản Lang. Hung thủ gây ra cái chết cho ông Th. và bà Th. chính là Đèo Văn Siêng (SN 1973) em trai của ông Th.

Đối tượng Đèo Văn Siêng. Ảnh: VOV.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Siêng khai nhận giết vợ chồng anh trai là do mâu thuẫn cá nhân. Siêng lấy vợ ở xã Mường Kim, huyện Than Uyên, nhưng vợ chồng anh trai không đồng ý, nên vợ Siêng đã bỏ về quê ngoại, theo tin tức trên báo VOV.

Cách đây khoảng 10 ngày, Siêng đi dự một đám tang về và bị ám ảnh, cộng với suy nghĩ về mâu thuẫn với vợ chồng anh trai, nên mất ngủ nhiều ngày.

Ấm ức trong người, chiều ngày 14/3 khi thấy chị dâu đi qua nhà, Siêng cầm dao nhọn chạy ra đâm liên tiếp vào người. Khi chị dâu ngã gục xuống đất, Siêng thấy anh trai đang tưới rau trên vườn nên tiếp tục cầm dao truy đuổi.

Anh trai Siêng bỏ chạy ra hướng suối, nhưng chạy được khoảng 200 mét thì bị Siêng đuổi kịp và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Thấy anh trai nằm gục, Siêng quay về mương nước gần nhà rửa chân tay và dao rồi trốn lên rừng theo hướng biên giới thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Danh (tổng hợp theo báo NĐT, VOV)