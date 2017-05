Phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên 2 vợ chồng Hoàng xảy ra cãi vã. Bị chị Th. dùng gậy đánh, Hoàng vớ được cái cây đánh vào đầu khiến vợ tử vong.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật hầm cầu tại nhà của nghi can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để tìm thi thể vợ của Hoàng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người, 1 dao Thái Lan kích thước dài 29cm, chỗ lưỡi rộng nhất 5cm, 1 liềm sắt, 1 vòi tắm hoa sen, 1 quần dài nam, 1 bộ quần áo và 1 áo khoác nữ.

Bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn; xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh; xương cánh tay trái có vết chém, nhưng không đứt lìa. Sau khi khám xét, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, thu giữ mẫu vật phục vụ giám định ADN.

Nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Việt

Báo Công an nhân dân cũng dẫn lời khai của Hoàng cho hay, cách đây khoảng 4-5 năm, 2 vợ chồng đều làm thợ hồ. Thấy vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác cũng làm thợ hồ nên 2 vợ chồng xảy ra cãi vã. Bị chị Th. dùng gậy đánh, Hoàng vớ được cái cây đánh vào đầu khiến vợ ngất xỉu.

Thấy vợ tử vong, Hoàng liền phân thi thể vợ rồi gom cùng bộ quần áo dính máu, liềm ném xuống hầm cầu.

Để tránh bị phát hiện, Hoàng không tới ăn đám giỗ bên ngoại và nói với gia đình ngoại rằng vợ đã bỏ đi với người khác.

"Lúc đó tôi không cố ý giết vợ. Thấy cô ấy đi với người khác thì cãi lộn, rồi xảy ra chuyện. Khi vợ chết tôi rất sợ, nếu tôi có chuyện gì thì tội nghiệp các con còn nhỏ, nên tôi mới thủ tiêu thi thể. Giờ nghĩ lại tôi rất hối hận" - báo Vnexpress dẫn lời khai của Hoàng nói.

Rất đông người dân địa phương đến nghe ngóng, bàn tán về vụ việc - Ảnh: Đ.T/ Tiền Phong

Cũng theo Vnexpress, sau khi phi tang xác vợ, Hoàng tung tin với người quen và hàng xóm rằng chị Th. "bỏ nhà theo trai". Suốt 4 năm qua, hắn hằng ngày đi làm nuôi con, mỗi lần rảnh rỗi thường xuyên lên chùa làm công quả.

Nói về lý do không đầu thú, gã nói "vì con còn nhỏ, sợ đi tù không ai nuôi con".

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí thông tin thêm, được biết, rước đây gia đình Hoàng sống rất hạnh phúc, hai vợ chồng đều đi làm thợ hồ và sống trong căn nhà cấp 4 với đứa con nhỏ 5 tuổi. Căn nhà này do chính tay hai vợ chồng tự xây dựng.

Từ khi tung tin vợ bỏ nhà theo người khác, Hoàng tỏ ra buồn rầu và thường xuyên đi chùa làm công quả.

Mãi đến ngày 11/5/2017, Hoàng mới ra Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tự thú.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải