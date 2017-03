Bà Xê thừa nhận sau khi con gái tức giận bỏ đi đã bán cháu ngoại lấy 20 triệu đồng. Trong đó, 19 triệu đồng bà dùng để trả nợ, còn 1 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/3, công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan đối tượng Lê Thị Xê (40 tuổi, quận Thủ Đức) về hành vi Buôn bán trẻ em cho công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

Chị Lê Thị Kim Ph. (20 tuổi, tỉnh Hậu Giang) cho biết, chị sinh con được 3 tháng và ở với mẹ ruột là bà Xê. Ngày 7/10/2016, chị Ph bế con cùng mẹ đến phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) thuê nhà trọ sinh sống. Hàng ngày, bà Xê giúp chị Ph chăm cháu. Cuộc sống của 3 mẹ con, bà cháu vẫn vui vẻ.

Ngày 28/1, giữa chị Ph và mẹ ruột xảy ra mâu thuẫn. Hai người cãi nhau khá lớn. Trong lúc tức giận, chị Ph bỏ nhà đến ở nơi khác. Đến ngày 29/2, chị quay về phòng trọ thì không thấy con đâu. Chị nhiều lần hỏi nhưng bà Xê không trả lời.

Chị Ph rất lo lắng cho con nên gặng hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ mẹ ruột. Nghi ngờ có điều chẳng lành, chị viết đơn kêu cứu gửi đến công an quận Thủ Đức.

Bà Xê khai bán cháu ngoại trước bệnh viện đa khoa Cần Thơ.

Chị Ph còn cho hay, do sinh con được ba tháng, chưa làm giấy khai sinh nên chị vẫn thường gọi con là Ba.

Sau khi nhận được đơn, công an quận Thủ Đức mời bà Xê lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, bà Xê khai, ngày 22/2 đã bắt xe từ TP.HCM về Cần Thơ. Bà đến trước bệnh viện đa khoa Cần Thơ thì gặp một người và bàn đến chuyện mua bán cháu ngoại.

Sau khi thỏa thuận, bà chấp nhận bán cháu ngoại với giá 20 triệu đồng. Sau khi nhận tiền và giao cháu ngoại, bà bắt xe về quê ở tỉnh Hậu Giang. Hai ngày sau, bà lên lại TP.HCM trả nợ cho một người quen 19 triệu đồng. Còn 1 triệu đồng, bà để lại tiêu xài.

Công an quận Thủ Đức nhận thấy bà Xê có dấu hiệu của hành vi Mua bán trẻ em và sự việc xảy ra tại Cần Thơ nên công an quận Thủ Đức quyết định chuyển hồ sơ, đối tượng cho công an tỉnh Cần Thơ.

Sự việc đang được công an điều tra mở rộng.

Nhật Nam