Lục Thanh Đồng (43 tuổi), trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng – danh tính đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển 100 bánh heroin, đã bị CQĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lục Thanh Đồng thời điểm bị bắt tại địa phận Chương Mỹ, Hà Nội

Động thái tố tụng này được CQĐT tiến hành chiều 21-3, 3 ngày sau khi Lục Thanh Đồng bị chặn bắt tại địa phận tỉnh Hòa Bình.

Như ANTĐ thông tin, tối muộn ngày 18-3, tại Trạm thu phí Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã chặn bắt 1 đối tượng điều khiển xe Fortuner, vận chuyển 100 bánh heroin. Dù bị bắn thủng 2 lốp xe nhưng đối tượng vẫn điên cuồng tháo chạy gần 10 km, đến địa phận xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) mới bị bắt, sau khi chiếc ô tô bị lật. Danh tính đối tượng được xác định Lục Thanh Đồng.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, anh ta được thuê vận chuyển ma túy, và nếu trót lọt sẽ được trả công hơn 200 triệu đồng. CQĐT xác định, Lục Thanh Đồng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Tây Bắc (đa số ma túy lấy từ Lào đưa vào Việt Nam) qua địa bàn Hà Nội, từ đó tiêu thụ sang nước thứ ba.

Trước đó, cũng tại Trạm thu phí Lương Sơn lực lượng Công an đã bắt vụ 30 bánh heroin. Đường dây này do một số đối tượng ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, thường xuyên đi khu vực Tây Bắc mua bán ma túy về Hà Nội và mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.