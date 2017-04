Sau khi sát hại nam thanh niên, các đối tượng đã lấy đi một nhẫn vàng, một đồng hồ đeo tay, một điện thoại di động và chiếc bóp có hơn 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Như thông tin đã đưa, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 15/4, đơn vị này đã bắt khẩn cấp hai nghi can Lê Mai Lâm (18 tuổi) và Lê Chiến Thắng (16 tuổi, cùng trú xã Đắk Wer, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông ) do liên quan đến cái chết bất thường của anh Võ Thanh Tùng (36 tuổi, tạm trú xã Kiến Thành, H.Đắk R'lấp), theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Lâm và Thắng, giữa anh Tùng và hai nghi can có quen biết nhau từ khi anh Tùng mới đến Đắk Nông làm ăn, báo CAND đưa tin.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà nghỉ T.V. Ảnh: CAND.

Vào chiều 12/4, cả hai nhận được điện thoại của anh Tùng mời lên Nhà nghỉ T.V (tổ dân phố 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) chơi. Tại đây, Lâm và Thắng đã ra tay sát hại anh Tùng rồi dùng dây trói tay, chân nạn nhân lại.

Trước khi bỏ đi, cả hai đã lục lấy đi 1 nhẫn vàng , 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ và chiếc bóp da có hơn 2 triệu đồng của anh Tùng. Sau đó cả hai xuống bắt xe khách đi vào TP Hồ Chí Minh để lẩn trốn.

Sau hơn 2 ngày, đến khoảng 0h30 rạng sáng 15/4, cả hai đã bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn nấp tại một nhà người quen ở Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

“Hiện hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng điều tra đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai để khởi tố bị can về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Công Danh (tổng hợp theo báo CAND, Thanh Niên)