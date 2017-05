Trên thị trường hiện nay có hai loại thực phẩm được bán với tên gọi tinh bột nghệ và bột nghệ. Nhiều người nghĩ rằng chúng giống nhau, nhưng sự thật là hoàn toàn khác nhau về thành phần cũng như lợi ích đối với sức khỏe.

Tinh bột nghệ được làm từ nghệ tươi, nhưng nó không phải là bột nghệ mà nhiều người nghĩ. Củ nghệ tươi được rửa sạch và xay nhuyễn, trộn với nước và được tinh chế nhiều lần để lấy tạp chất, sau đó sấy khô để có được tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ được chiết xuất từ tinh bột tươi thuần chay có chứa chất curcumin cao rất tốt cho sức khỏe. Để so sánh với bột nghệ, tinh bột nghệ có thể dễ dàng uống mà không có mùi khó chịu của hương vị nghệ vì dầu nghệ (có hại cho gan) đã được lọc ra . Hơn nữa, tinh bột nghệ mịn hơn hơn bột nghệ.

Tinh bột nghệ giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh đường ruột, điều trị viêm khớp, đau dạ dày, bệnh trực tràng, tá tràng. Nó cũng giúp giải độc gan, ngăn ngừa bệnh ung thư, rối loạn kinh nguyệt và máu tụ.

Thêm vào đó, tinh bột nghệ rất tốt cho máu, giúp làm lành vết sẹo nhanh chóng, chăm sóc da và ngăn ngừa lão hóa cũng như hỗ trợ điều trị tàn nhang, đặc biệt là rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh...

Dưới đây là lợi ích của tinh bột nghệ theo nghiên cứu khoa học, theo safehealth.

Chống viêm

Các nghiên cứu của Đại học Dược Ấn Độ chỉ ra rằng curcumin là một thành phần của củ nghệ nằm dưới mặt đất và có hiệu quả kháng sinh mạnh. Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm khả năng tiêu diệt các gốc tự do mang oxy trong quá trình nó phản ứng chống viêm. Do tính năng chống viêm mạnh, nó còn có thể loại bỏ các gốc tự do oxy hóa hiệu quả.

Chữa đau

Curcumin sẽ ức chế tạo ra prostaglandin - chất có liên quan đến đau do viêm răng, hoặc đau do bệnh gout gây ra. Cơ chế giảm đau curcumin khá giống với aspirin, ibuprofen nhưng ít mạnh hơn.

Điều trị tổn thương gan

Nghiên cứu của Đại học Tohoku (Nhật Bản) ở người cho thấy tinh bột nghệ có thể thực sự ngăn ngừa tổn thương gan do carbon tetrachloride (CCI4) gây ra. Đây là một chất hóa học độc hại, mùi hôi như clo, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp đông lạnh và phân.

Phòng ngừa bệnh ung thư

Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia của Ấn Độ chỉ ra rằng nghệ được sử dụng cho 16 người hút thuốc lâu ngày và thử nghiệm chống đột biến. Người hút thuốc đã được thử nghiệm trong 1 tháng, dùng nghệ tây 1,5 g mỗi ngày và có kết quả là nghệ giúp giảm chất chống biến đổi trong nước tiểu. Nghiên cứu cho thấy nghệ đã chống đột biến, do đó nó có thể là một phương pháp dự phòng để phòng ngừa ung thư bằng hóa học rất tốt.

Làm đẹp da

Nghệ giúp ngăn ngừa lão hóa da và hình thành các nếp nhăn, u hắc tố làm cho da mượt mà và trẻ hơn. Nghệ cũng hỗ trợ để ngăn ngừa chứng viêm và loét do ức chế chất trung gian gây ra chứng viêm như cyclooxygenaza và hỗ trợ phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch do cholesterol và tăng cường độ bền của các mao mạch ngoài.

Ngọc Lam