Lợi dụng lúc mất điện, đối tượng bế bé gái ra đồi chè rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Đối tượng Hà Văn Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh thủ đô)

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 17/3 đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Bình (SN 1982), trú ở khu Tân Trào, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em , tin tức trên An ninh thủ đô.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 13/3, cháu Hoàng Thị M. (SN 2013), đi cùng mẹ ra nhà văn hóa xã xem bóng chuyền. Quá trình này, khu vực nhà văn hóa mất điện nên mẹ cháu M. về nhà lấy đèn để tiếp tục chơi.

Lợi dụng tình huống ấy, Hà Văn Bình bế cháu M. xuống đồi chè gần đó và thực hiện hành vi xâm hại.

Nghe tiếng cháu bé kêu khóc, một người dân ở gần khu vực đã chạy đến khu vực gần hiện trường. Bị động, đối tượng Hà Văn Bình bỏ chạy, nhưng ít phút sau đó đã bị người dân vây bắt, đưa về nhà văn hóa xóm.

Sau khi kiểm tra, phát hiện bộ phận sinh dục tổn thương, gia đình bé gái đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Theo báo Công an nhân dân, vào ngày 14/3,CQĐT Công an huyện Tân Sơn đã quyết định trưng cầu giám định xác định tình trạng bộ phận sinh dục của cháu M. tại Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ .

Tại cơ quan Công an, ban đầu Bình quanh co chối tội. Song trước những chứng cứ và tài liệu Phòng PC 45 và Công an huyện Tân Sơn đưa ra, Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được CQĐT củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hán Hiển (Tổng hợp)