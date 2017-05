Đối tượng Hoàng Đức Bình. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đức Bình, sinh ngày 10/2/1983, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Trước đó, trong quá trình điều tra, theo dõi hành vi phạm tội của Hoàng Đức Bình, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có lệnh bắt bị can đối với Hoàng Đức Bình về “Hành vi chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 257, 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 13/5/2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An có Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Bình bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ," “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra./.