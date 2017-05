Đêm 19 và ngày 20/5, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, độ ẩm cao trong khi trên vùng biển có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 19 và ngày 20/5, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông kèm khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, đêm 19 và ngày 20/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-86%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm 19 và chiều tối 20/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm 19 và chiều tối 20/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-96%.

Nhiệt độ tại Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.