Không chỉ bị người tiêu dùng "bóc" hàng loạt lỗi trên Yamaha NVX mới, trước đó hàng loạt xe máy của hãng này bị đặt dấu hỏi an toàn.

Từ dòng xe máy tay ga giá rẻ Acruzo tới Grande cùng mẫu môtô sportbike R3 thể thao đình đám của Yamaha Việt Nam đã "dính án" triệu hồi liên tục trong vòng hơn 1 năm qua. Mới đây nhất, mẫu xe tay ga đình đám Yamaha NVX mới lại tiếp tục bị nhiều khách hàng Việt phàn nàn có hàng loạt "lỗi" xảy ra trong quá trình sử dụng.

Đầu tiên, chính là việc NVX bị người dùng phàn nàn về tình trạng bùn đất bắn ở bánh sau khi đường ướt khiến người ngồi sau và phần đuôi bị dính bẩn rất nhiều nếu đi từ tốc độ 40 km/h trở lên. Điều này xảy ra do chiếc xe không có dè con ở bánh sau, chỉ có dè đuôi kèm pát biển số trong khi có phần đuôi ngắn, vuốt nhọn và bánh với kích thước lên tới 140/70.

Điểm thứ hai là dù được trang bị cặp phuộc kép ở bánh sau nhưng theo nhiều người dùng phản ánh, lò xo giảm xóc sau của NVX cực kỳ mềm và thậm chí có thể cong khi chở thêm người. Khi vận hành, giảm xóc sau quá mềm cũng khiến xe phát ra những tiếng kêu khó chịu khi lò xo chạm vào thành phuộc hoặc phuộc nhún hết hành trình.

Đáng chú ý hơn, một số người tiêu dùng đã phản ánh về lỗi phuộc của NVX 155 và được Yamaha thay phuộc mới, nhưng những "triệu chứng" nêu trên vẫn tiếp tục xuất hiện. Trong khi đó, nhiều người am hiểu về xe hơn đã tìm cách lựa chọn cách thay thế hoàn toàn phuộc sau từ các dòng xe khác như Suzuki Impulse, Honda SH hay thậm chí là thay phuộc độ từ các thương hiệu nổi tiếng như YSS, Racing Boy, Ohlins.

Sau khi thay phuộc khác ngoài phuộc nguyên bản của NVX, các chủ xe đã phản ánh rằng lỗi phuộc của NVX đã không còn. Tuy nhiên chi phí thay phuộc lại không rẻ, từ khoảng vài triệu đồng tới 12 triệu đồng nếu như lựa chọn phuộc của hãng Ohlins. Việc phải bỏ thêm chi phí một cách "bất đắc dĩ" khiến nhiều chủ xe tỏ ra chán nản với chiếc NVX 155 của mình, cũng như các khách hàng tiềm năng "chùn tay" trước quyết định mua xe.

Trước Yamaha NVX, một mẫu xe tay ga từng được ra mắt đình đám tại Việt Nam và cũng dùng chung động cơ với NVX cũng từng bị triệu hồi tới vài lần vào năm 2016. Cụ thể đợt triệu hồi đầu tiên có tới 95.350 xe tay ga Grande bị lỗi rò rỉ nhiên liệu do bộ phận đường ống thoát chống tràn cho xăng thừa khi đổ quá đầy bình. Họng dẫn xăng này được dẫn thẳng vào bình chứa nhiên liệu phía bên dưới đãn đến nguy cơ cháy nổ.

Đợt triệu hồi tiếp theo dành cho mẫu xe này vào đầu tháng 11/2016 với 110.000 xe Yamaha Grande bị lỗi rung, giật Nguyên nhân của đợt triệu hồi là do trong quá trình sử dụng, một số khánh hàng đã có phản ánh về hiện tượng xe rung giật trong khi sử dụng ở vận tốc thấp. Trước đó, hồi tháng 10/2016, Yamaha Việt Nam cũng đã từng phải tiến hành cuộc triệu hồi đối với 31.650 chiếc xe tay ga do lỗi tương tự.

Một điều khá đặc biệt là trên mẫu xe tay ga Yamaha Grande, phuộc sau của chiếc xe cũng có lỗi khá giống NVX - tuy nhiên nó cũng đã được Yamaha khuyến cáo và thay lót cao su để tăng độ êm ái. Do lót cao su zin của xe nhanh bị lão hóa trong điều kiện khí hậu Việt Nam dẫn tới xe rung, giật khi chạy trên đường gây ảnh hưởng tới quá trình sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng.

Vào ngày 29/11/2016, một lần nữa tiếp tục triệu hồi dòng Nozza Grande với tổng cộng 15.000 chiếc với số khung từ RLCSE7610EY001001 đến RLCSE7610GY111250 sản xuất trước tháng 8/2016. Một lần nữa, số xe này lại bị ảnh hưởng bởi lỗi guốc ly hợp y như đợt triệu hồi đầu tiên trong năm. Tính tổng cộng mẫu xe này bị triệu hồi nhiều nhất trong năm 2016.

Cũng trong năm 2016, hãng xe máy Nhật Bản này cũng từng thông báo triệu hồi cho hơn 31.600 chiếc xe tay ga Yamaha Acruzo dính lỗi hệ thống vận hành khiến xe bị rung, giật. Đây được xem là phiên bản giá rẻ rút gọn của "đàn chị" Nozza Grande được Yamaha Việt Nam tung ra thị trường nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ "đồng hương" Honda Vision.

Theo phía Yamaha Việt Nam cho biết, lỗi trên mẫu xe tay ga này khi khởi động và bắt đầu đi hoặc khi chạy ở tốc độ thấp - Acruzo có thể xảy ra hiện tượng trượt và dính giữa bộ côn tự động và nồi côn và gây ra hiện tượng rung giật xe. Ngoài ra, dòng xe tay ga này của Yamaha tại Việt Nam cũng đang vấp phải một số sự cố liên quan đến phần mềm.

Cụ thể, các xe Acruzo thuộc được phát triển từ phần mềm YDT phiên bản 2 của Yamaha. Tuy nhiên, do hiện nay một số chức năng mới được cập nhật từ YDT phiên bản 2 lên phiên bản 3 nên bộ điều khiển động cơ không đáp ứng được phần mềm YDT phiên bản 3. YDT là phần mềm chuẩn đoán, phân tích sự cố và đọc các dữ liệu hoạt động của động cơ.

Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam vào thời điểm tháng 11/2016, các mẫu xe tay ga Acruzo bán ra thị trường khi người sử dụng bắt đầu đi hoặc vận hành với tốc độ thấp có thể xảy ra hiện tượng trượt và dính giữa bộ côn tự động và nồi côn, từ đó gây ra hiện tượng rung giật xe.

Tổng số xe ga Yamaha Acruzo thuộc diện triệu hồi tạm tính là 31.650 chiếc. Toàn bộ số xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 22/9/2015 đến ngày 3/8/2016. Cách khắc phục được Yamaha đưa ra là thay bộ côn tự động nồi côn và cập nhật phần mềm điều khiển động cơ (ECU).

Vào mùa hè năm ngoái, các dòng xe môtô Yamaha R3, R25, MT25 và MT03 trên toàn Thế giới đã buộc phải bị triệu hồi do các lỗi liên quan tới bộ ly hợp của xe, trong đó có những chiếc xe tại Việt Nam. Mới đây nhất vào tháng 2/2017, Yamaha toàn cầu đã lại tiếp tục phát hiện ra thêm 2 lỗi của các dòng xe này và hiện đang bắt đầu mở các cuộc triệu hồi, trong đó có khoảng 1000 chiếc R3 tại Việt Nam dính lỗi.

Ở đợt triệu hồi này, Yamaha R3 tại Việt Nam bị "dính án" triệu hồi do 2 lỗi liên quan tới bình xăng và ổ khóa. Ở lỗi thứ nhất, pát bắt bình xăng của xe có thể bị hư hại do độ rung từ động cơ truyền lên, khiến xăng bị rò rỉ ra ngoài và có khả năng dẫn tới hỏa hoạn nếu gặp nguồn lửa hay nhiệt. Lỗi này ít được chủ xe phát hiện ra hơn so với lỗi thứ 2.

Lỗi thứ hai trong đợi triệu hồi này của Yamaha đối với các mẫu YZF-R3 xảy ra ở ổ khóa điện; nước lẫn tạp chất chảy vào ổ khóa và đọng lại trên bộ chuyển mạch dẫn tới khả năng các điểm tiếp xúc bị mài mòn; trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi dòng điện có thể bị ngắt và khiến xe bị chết máy, kể cả khi xe đang chạy gây nguy hiểm.

Trong năm 2016 vừa qua Yamaha Việt Nam cũng đã từng triệu hồi tổng cộng 720 chiếc môtô Yamaha R3 được sản xuất từ tháng 06/2015 đến tháng 03/2016 với dải số khung từ MH3RH0760FK001001 đến MH3RH0760FK001720. Được biết đợt triệu hồi này liên quan đến lỗi động cơ của xe gây ảnh hưởng nghiệm trọng cho người sử dụng.