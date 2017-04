Tờ New York Daily News và tờ ProPublica cùng nhận giải Phục vụ cộng đồng cho loạt bài điều tra chung về tình trạng cảnh sát New York lạm dụng luật cưỡng chế ra khỏi nhà.

New York Daily News giành Giải Phục vụ cộng đồng - giải thưởng được đánh giá cao nhất. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 10/4, Lễ trao giải thưởng báo chí Pulitzer đã diễn ra tại trường Đại học Columbia, thành phố New York, Mỹ.

Giải Phục vụ cộng đồng - giải thưởng được đánh giá cao nhất - đã thuộc về loạt bài bảo vệ người thiểu số ở New York.

Tờ New York Daily News và tờ ProPublica cùng nhận giải Phục vụ cộng đồng cho loạt bài điều tra chung về tình trạng cảnh sát New York lạm dụng luật cưỡng chế ra khỏi nhà để buộc những người dân thiểu số hầu hết là nghèo khổ phải rời bỏ nhà cửa của mình.

Để hoàn tất loạt bài điều tra này, các tác giả đã nghiên cứu hơn 1.100 vụ cưỡng chế người dân ra khỏi nhà với lý do họ gây tiếng động ồn ào khó chịu, và phát hiện thấy Sở Cảnh sát thành phố New York gần như chỉ nhằm mục tiêu vào những hộ gia đình và những cửa hàng ở các khu vực người thiểu số sinh sống.

Loạt bài này đã buộc thành phố New York phải xem xét lại luật và thông qua các cuộc cải cách sâu rộng.

Ở hạng mục Tin nóng, giải thưởng dành cho tờ East Bay Times với thông tin về vụ cháy ở Oakland, California.

Phóng viên David Fahrenthold của tờ Washington Post giành được giải thưởng Đưa tin trên toàn quốc cho loạt bài về các hoạt động từ thiện của ông Donald Trump khi còn là ứng cử viên tổng thống.

Ở hạng mục Ảnh phóng sự, người chiến thắng là E. Jason Wambsgans của tờ Chicago Tribune, với bức ảnh chụp một cậu bé 10 tuổi sống sót sau một vụ nổ súng.

Tờ New York Times là tờ báo nhận được nhiều giải Pulitzers nhất (3 giải), đó là giải Thông tin quốc tế đối nội cho loạt bài viết của các phóng viên New York Times về những nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin nhằm truyền bá ảnh hưởng của Nga ở nước ngoài; giải Phóng sự cho bài viết về một cựu binh trẻ của cuộc chiến tranh Afghanistan bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh (PTSD) của tác giả C.J. Chivers; và giải thưởng Ảnh nóng cho chùm ảnh về tình trạng bạo lực ở Philippines của Daniel Berehulak (phóng viên nhiếp ảnh tự do).

Nhà điều hành giải Pulitzer, ông Mike Pride, cho biết: "Trong những năm gần đây, người ta tập trung nhiều vào sự sa sút của các tờ báo, cả lớn và nhỏ. Tuy nhiên, những tác phẩm giành giải Pulitzer nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là đang trong thời kỳ sa sút của báo chí. Mà chính xác là chúng ta đang trong giai đoạn cách mạng báo chí."

Giải Pulitzer năm nay có 2.500 tác phẩm dự thi thuộc 14 hạng mục báo chí trải rộng từ phục vụ cộng đồng, bình luận đến nhiếp ảnh, hoạt hình và 7 hạng mục nghệ thuật, gồm cả viễn tưởng, thực tế, thơ, kịch và âm nhạc.

Được nhà xuất bản tiên phong Joseph Pulitzer sáng lập từ năm 1917, Pulitzer được xem là giải thưởng danh giá nhất trong làng báo chí Mỹ.

Pulitzer tài trợ cho những năm đầu tiên trao giải Pulitzer và đã chỉ định trường Đại học Columbia là thiết chế giám sát giải thưởng. Cho tới nay, New York Times là tờ báo giành được nhiều giải thưởng Pulitzer nhất với 120 giải./.