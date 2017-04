Có hàng nghìn sản phẩm quảng cáo trên mạng internet với lời khẳng định giúp người hút thuốc lá cắt cơn nghiện nhưng lại không được cơ quan chức năng cấp phép, hiệu quả không đúng như quảng cáo.

Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Cách đây 10 năm, Nước súc miệng cai thuốc lá Boni-Smok lần đầu tiên có mặt trên thị trường đã tạo một cú “hích” lớn trong công cuộc cai nghiện thuốc lá. Cách sử dụng vừa đơn giản, dễ dàng, giá cả rất phải chăng, thời gian cai thuốc lá “siêu tốc” chỉ 3-7 ngày, đã tạo cho Boni-Smok trở thành một sản phẩm có uy tín trong thị trường cai thuốc lá. Và điều quan trọng nhất là Boni-Smok đã giúp hàng triệu người cai thuốc lá thành công vì thế đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cả cộng đồng.

Tuy nhiên, cũng chính bởi sự thành công như thế, mà nhiều đối tượng đã lợi dụng và cho ra đời nhiều sản phẩm nhái, ăn theo dòng nước súc miệng cai thuốc lá này. Sau đó quảng cáo rùm beng, đẩy công dụng vượt xa sự tưởng tượng, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Sản phẩm nào chúng cũng cam kết không độc hại, chấm dứt cơn nghiện thuốc lá hiệu quả trong thời gian ngắn. Chưa biết tác dụng đến đâu nhưng chỉ cần hỏi tới giấy phép thì đều nói là… không có!

Người sử dụng nói gì?

Anh Nguyễn Văn Dũng, 28 tuổi, ở xã Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình là người nghiện thuốc lá và thuốc lào hơn 10 năm. Lên mạng tìm hiểu và biết tới cai thuốc lá Thầy Nghị. "Nhà thuốc này quảng cáo: Mỗi lần lên cơn thèm thuốc lá chỉ cần súc miệng bằng thuốc cai thì cơn thèm sẽ đi qua và được khống chế trong khoảng thời gian 3 - 4 tiếng. Cứ như vậy liên tục trong ngày, 1 tuần là cai được. Nhưng đến khi mình hỏi là có nhà thuốc nào bán không, thì họ nói chuyển hàng tận nơi, không bán qua nhà thuốc. Sao đợt đấy mình chủ quan, bán hàng kiểu như hàng đa cấp ấy thế mà mình vẫn tin và đặt mua. Hàng cũng đâu phải rẻ, 450.000đ, giao hàng tận nơi là 470.000đ, mình dùng không sót giọt nào mà vẫn không cai được. Đúng là tiền mất tật mang”.- anh Dũng nói.

Chính người đại diện cho sản phẩm thuốc cai thuốc lá Thầy Nghị cũng thừa nhận vào tháng 10/2016, hiện nay thuốc cai thuốc lá Thầy Nghị chưa có giấy phép sản xuất. Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Nhà thuốc Thanh Nghị chỉ bán online.

Anh Trần Văn Hiệp (35 tuổi, ngụ số 12 phố Hàng Rươi, phường Hàng Mã, Hà Nội) cũng từng là nạn nhân của sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá giả, nhái ngoài thị trường. “Anh thấy có nước súc miệng cai thuốc lá Lavi, sau 5-7 ngày là bỏ thuốc lá thành công, thậm chí họ còn mạnh mồm nói rằng không cai được sẽ hoàn tiền 100%. Nhưng tốn số tiền cũng khoảng gần 1 triệu mà vẫn thế, anh liền gọi tới cai thuốc Lavi thì họ quanh co đổ lỗi tại anh nghiện lâu năm, hút nhiều thuốc quá nên cai khó chứ tuyệt nhiên không bao giờ hoàn lại tiền.”

Chỉ đến khi anh Hiệp và anh Dũng sử dụng chính xác nước súc miệng cai thuốc lá Boni-Smok thì mới có hiệu quả, cai nghiện thuốc lá hoàn toàn chỉ sau 3 -7 ngày sử dụng.

Muốn thành công cần chọn sản phẩm tin cậy

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt (TP.HCM) cho rằng, nếu như thảo dược súc miệng, thuốc ngậm thực sự hiệu quả với một số người thì đó cũng là một cách để giúp họ cai nghiện thuốc lá hiệu quả. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả, nhái hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Các sản phẩm này đều có lời quảng cáo giống nhau, cam kết cai nghiện thuốc lá thành công trong thời gian ngắn và làm bằng thảo dược không ảnh hưởng tới sức khỏe.

GS.TS Phạm Hưng Củng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho biết: So với các liệu pháp cai thuốc lá bằng cách dán hay uống nicotine, cai nghiện thuốc lá bằng Boni-Smok có tỉ lệ thành công cao hơn, an toàn cho người sử dụng, chi phí bằng 1/20 so với các biện pháp cai thuốc lá khác, cai nghiện thành công sau thời gian chỉ 3-7 ngày. Boni-Smok được điều chế từ các loại thảo dược, an toàn không có tác dụng phụ và quan trọng nhất là có đầy đủ các giấy phép của Bộ y tế.

Ông Củng cũng nói thêm rằng, người sử dụng cần lưu ý để không mua phải hàng giả hàng nhái, tránh tình trạng tiền thì mất mà thuốc lá thì vẫn không cai được.

Vân Khôi