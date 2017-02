Loài trăn Nam Mỹ này có tên khoa học Corallus cropanii hoặc thông dụng là trăn Cropan, được xếp vào hàng hiếm nhất thế giới, chỉ được biết đến và phát hiện thông qua các mẫu vật thu thập được từ những gì còn lại của những con trăn đã chết.

Mẫu trăn sống Cropan được phát hiện hồi năm 1953

Chỉ một lần duy nhất trăn Cropan được nhìn thấy và mô tả bởi các nhà khoa học vào năm 1953. Từ đó đến nay cứ ngỡ rằng chúng đã không còn trên trái đất.

Tạp chí LiveScience.com cho biết tin vui là các nhà khoa học đã lại một lần nữa nhìn thấy mẫu vật sống sau 64 năm. Con trăn đã được đưa đến cho các nhà khoa học tại Ribeira Valley Region, đây là sự đáp ứng với nỗ lực tiếp cận cộng đồng của bảo tàng động vật học thuộc đại học São Paulo và Viện Butantan, Brazil.

Trong thực tế thì con trăn này suýt bị giết bởi người phát hiện nó. Rất may, hai người khác đã kịp thời can thiệp vì họ từng nhìn thấy hình ảnh của loài trăn này trên các tờ rơi, áp phích do các nhà khoa học phân phát.

Con trăn được cứu sống thuộc giống cái, dài 1,7m và cân nặng 15kg. Trong khi mẫu tìm thấy hồi năm 1953 là giống đực.

Theo Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên thì không còn nhiều cá thể của trăn Cropan vì môi trường sống của chúng chỉ bó hẹp trong một diện tích 300 km 2 ở Atlantic Forest, Brazil. Đó cũng là lý do chúng được xếp vào nhóm tối nguy cấp.

Con trăn Cropan này sẽ được cấy ghép máy phát vô tuyến radiotelemetry và trả về môi trường thiên nhiên để qua đó các nhà khoa học thu thập được nhiều thông tin về chúng.

Tạ Xuân Quan